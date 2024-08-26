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Лісовий про розділ в підручниках з історії про війну рф проти України: він є, проходить експертизу

Лісовий про розділ в підручниках з історії про війну рф проти України: він є, проходить експертизу

Київ • УНН

 • 47869 перегляди

Міністр освіти Оксен Лісовий повідомив, що розділ про повномасштабне вторгнення РФ в Україну для підручників з історії для 11 класів проходить експертизу. Новий розділ має з'явитися у вересні цього року.

Розділ про повномасштабне вторгнення росії в Україну для підручників з історії України для 11-тих класів є. Він опрацьовується, проходить різнопланова експертиза цього розділу.

Про це повідомив журналістам міністр освіти і науки Оксен Лісовий, передає кореспондент УНН.

Вже цей розділ (про повномасштабну війну - ред.) є. Він зараз опрацьовується, проходить різнопланова експертиза саме цього розділу. Це дуже відповідальна складова, тому що, це та історія яку ми прожили, побачили. Нам дуже важливо, щоб вона з точки зору психологічного сприйняття, з точки зору охоплення, з точки зору раціонального й емоційного сприйняття була дуже збалансованою, дуже вивіреною

- розповів Лісовий.

Доповнення

У травні заступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький повідомляв, що у вересні цього року в шкалах з’являться підручники з історії України для 11-тих класів з розділом про повномасштабне вторгнення росії в Україну.

У вересні 2023 року віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомляв, що у шкільні підручники з історії додадуть новий розділ про повномасштабну війну рф проти України.  

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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