Лісовий про розділ в підручниках з історії про війну рф проти України: він є, проходить експертизу
Київ • УНН
Міністр освіти Оксен Лісовий повідомив, що розділ про повномасштабне вторгнення РФ в Україну для підручників з історії для 11 класів проходить експертизу. Новий розділ має з'явитися у вересні цього року.
Розділ про повномасштабне вторгнення росії в Україну для підручників з історії України для 11-тих класів є. Він опрацьовується, проходить різнопланова експертиза цього розділу.
Про це повідомив журналістам міністр освіти і науки Оксен Лісовий, передає кореспондент УНН.
Вже цей розділ (про повномасштабну війну - ред.) є. Він зараз опрацьовується, проходить різнопланова експертиза саме цього розділу. Це дуже відповідальна складова, тому що, це та історія яку ми прожили, побачили. Нам дуже важливо, щоб вона з точки зору психологічного сприйняття, з точки зору охоплення, з точки зору раціонального й емоційного сприйняття була дуже збалансованою, дуже вивіреною
Доповнення
У травні заступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький повідомляв, що у вересні цього року в шкалах з’являться підручники з історії України для 11-тих класів з розділом про повномасштабне вторгнення росії в Україну.
У вересні 2023 року віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомляв, що у шкільні підручники з історії додадуть новий розділ про повномасштабну війну рф проти України.