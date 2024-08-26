Лисовой о разделе в учебниках по истории о войне рф против Украины: он есть, проходит экспертизу

Раздел о полномасштабном вторжении России в Украину для учебников по истории Украины для 11-тых классов есть. Он прорабатывается, проходит разноплановая экспертиза этого раздела.

Об этом сообщил журналистам министр образования и науки Оксен Лисовой, передает корреспондент УНН.

Уже этот раздел (о полномасштабной войне - ред.) есть. Он сейчас прорабатывается, проходит разноплановая экспертиза именно этого раздела. Это очень ответственная составляющая, потому что это та история, которую мы прожили, увидели. Нам очень важно, чтобы она с точки зрения психологического восприятия, с точки зрения охвата, с точки зрения рационального и эмоционального восприятия была очень сбалансированной, очень выверенной - рассказал Лисовой.

Дополнение

В мае заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий сообщал, что в сентябре этого года в шкалах появятся учебники по истории Украины для 11-тых классов с разделом о полномасштабном вторжении россии в Украину.

В сентябре 2023 года вице-премьер по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщал, что в школьные учебники по истории добавят новый раздел о полномасштабной войне рф против Украины.