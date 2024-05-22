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В МОН повідомили, коли в школах з’являться підручники з історії з розділом про війну рф проти України

В МОН повідомили, коли в школах з’являться підручники з історії з розділом про війну рф проти України

Київ • УНН

 • 162463 перегляди

У вересні 2023 року до підручників історії для учнів 11-х класів в Україні буде включено розділ про повномасштабне вторгнення росії в Україну.

У вересні цього року в шкалах з’являться підручники з історії України для 11-тих класів з розділом про повномасштабне вторгнення росії в Україну. Про це журналісту УНН розповів заступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький.

На запитання, коли у шкільних підручниках з’явиться розділ про повномасштабну війну росії проти України, Винницький відповів: "У вересні цього року. Підручники з’являться в школах з вересня".

На уточннюче запитання в яких класах з’являться підручники, Винницький відповів: "У нас 11-й клас – це той клас в якому є підручники саме з модерної історії".

 Мається на увазі, що 11-й клас розпочинається з визвольних змагань 2014-2021 року і далі продовжується до модерних часів. Зараз йде інтенсивна робота над тим, щоб й термінологічно вивірити, й сутністо вивірити все, що відноситься до найновішої доби, мається на увазі російського вторгнення. Йде робочий процес

- розповів Винницький.

Доповнення

У вересні 2023 року віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомляв, що у шкільні підручники з історії додадуть новий розділ про повномасштабну війну рф проти України.

У рф вписали “спецоперацію” в Україні у підручники з історії: про "поганий" Захід теж згадали07.08.23, 19:52 • 311670 переглядiв

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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