В МОН сообщили, когда в школах появятся учебники по истории с разделом о войне рф против Украины

В сентябре этого года в шкалах появятся учебники по истории Украины для 11-ти классов с разделом о полномасштабном вторжении россии в Украину. Об этом журналисту УНН рассказал заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий.

На вопрос, когда в школьных учебниках появится раздел о полномасштабной войне россии против Украины, Винницкий ответил: "В сентябре этого года. Учебники появятся в школах с сентября".

На уточняющий вопрос в каких классах появятся учебники, Винницкий ответил: "У нас 11-й класс – это тот класс в котором есть учебники именно по современной истории".

подразумевается, что 11-й класс начинается с освободительной борьбы 2014-2021 годов и продолжается до современных времен. Сейчас идет интенсивная работа над тем, чтобы и терминологически выверить, и сущность выверить все, что относится к новейшей эпохе, имеется в виду российского вторжения. Идет рабочий процесс - рассказал Винницкий.

Дополнение

В сентябре 2023 года вице - премьер по инновациям, развитию образования, науки и технологий-министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщал, что в школьные учебники по истории добавят новый раздел о полномасштабной войне рф против Украины.

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