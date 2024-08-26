Лисовой об объединении предметов истории Украины и всемирной: в основу ставим "Историю Украины"

Школьный предмет "История Украины" выигрывает от объединения с "Всемирной историей", потому что объединяя эти два предмета в основу все равно ставится "История Украины". Об этом заявил министр образования и науки Оксен Лисовой журналистам, передает корреспондент УНН.

Есть очень разные мнения по этому поводу и сегодня мы имеем огромную экспертизу от историков, преподавателей "Истории Украины", "Всемирной истории", которые считают, что наоборот необходимо сочетать. На самом деле "История Украины" выигрывает от этого, потому что мы совмещая эти два предмета, мы все равно в основу ставим "Историю Украины". Просто мы нанизываем контекст мировой истории и показываем влияния, взаимовлияния в том числе событий, которые происходили в Украине на мировые исторические события и наоборот. Контекст вообще истории мира, как они влияли и какое место в этих событиях было Украины, - сказал Лесной.

Он заверил, что есть достаточно мощная экспертиза от целого ряда историков, которые настаивают на том, что именно так нужно делать.

Также он отметил, что сейчас одного учебника для двух предметов не будет.

Некоторые заведения уже это объединяют, уже имеют возможность объединять и работают с этим. Это не жесткая норма, которую мы с 1 сентября вводим и требуем от всех, - отметил Лисовой.

Контекст

Лисовой подписал приказ МОН от 30 июля 2024 года № 1072 об утверждении концептуальных основ реформирования исторического образования в системе общего среднего образования. В нем, в частности, говорится об объединении школьных курсов истории Украины и всемирной истории.

В приказе отмечается, что преимуществами единого общеобразовательного курса истории для ученичества будут расширенные возможности:

распознавать себя в сообществе (от общества к миру);

взрастить свою национально-культурную идентичность (в частности, через сопоставление и сравнение);

познать и понять себя, свое окружение, родной край и мир;

осознать разнообразие и единство, взаимозависимость мира, сформировать чувство сопричастности и ответственности;

полнее представить реальные ситуации и увидеть информационное поле, с которым придется столкнуться в жизни;

осознать связь между прошлым, настоящим и будущим;

увидеть историческое знание как вполне практическую потребность;

сформировать понятийный аппарат, необходимый для систематического изучения и понимания истории.

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Однако научно-педагогическое сообщество, представители общественности выразили обеспокоенность относительно объединения предметов "История Украины" и "Всемирная история" в один.

Они считают, что идея интеграции курса "История Украины" с курсом "Всемирная история", которая выдается как перспективная образовательная новация с опорой на опыт ведущих государств Европы и Северной Америки, является глубоко вредной и в своей сути уничтожает национальную модель образования и подрывает государственность Украины изнутри.

"Объединение "История Украины" с "Всемирной историей" будет глубоко негативно влиять на сознание детей и подростков, поскольку в школьном возрасте они еще полностью не сформированы, как личности, и не могут должным образом анализировать и проводить исторические параллели в мире. Огромный объем информации, часто манипулятивно подобранной по либеральным, космополитическим и левым (социал-коммунистическим) концепциям, породит хаос, в котором история Украины предстанет исключительно как приложение к истории соседних государств, инструментом их политики. Даже более ощутимой эта угроза становится в условиях постоянного сокращения учебных часов на гуманитарные предметы, как в школах, так и в университетах. Подобный курс, возможно, целесообразнее рассматривать в рамках университетского образования, когда уже заложен украинский национальный фундамент личности и способность к оценке и анализу различных общественно-политических процессов", - говорится в их обращении к министру образования и науки Лисовому.