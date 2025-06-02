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Сегодня второй раунд переговоров Украины с рф в Стамбуле: последние новости
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В новом учебном году офицеры образовательной безопасности появятся в 3000 украинских школах – МОН

Киев • УНН

 • 218 просмотра

С 2025 года офицеры образовательной безопасности будут работать в 3000 украинских школах. Сейчас они уже вовлечены в образовательный процесс в более чем 1600 школах, предотвращая риски, в частности вербовку подростков.

В новом учебном году офицеры образовательной безопасности появятся в 3000 украинских школах – МОН

В 2025-2026 учебном году офицеры образовательной безопасности будут работать в 3000 украинских школах. Об этом во время брифинга сообщила заместитель министра образования и науки Украины Надежда Кузьмичева, передает корреспондент УНН.

Детали

Она отметила, что на сегодня в более 1600 украинских школах уже работают офицеры образовательной безопасности. Их основная задача – предотвращать риски и опасности для школьников, в частности, попытки вербовки подростков российскими спецслужбами.

С такими ситуациями, которые становятся, к сожалению, реалиями нашего настоящего, работает в частности и офицер Службы образовательной безопасности. Таких офицеров мы имеем уже в более 1600 школах. Это проект, который Министерство образования и науки реализует совместно с Министерством внутренних дел. И планы на следующий год – до 3000 школ покрыть подобными комплексами безопасности с участием непосредственно и лица, которое отвечает физически и находится в этом пространстве

 – рассказала Кузьмичева.

Она также сообщила, что сейчас известно о более 1000 случаев вербовки украинских подростков российскими спецслужбами.

В мае каждые 18 минут к "Мрии" присоединялась одна школа – Федоров31.05.25, 19:23 • 3846 просмотров

Алена Уткина

Алена Уткина

Образование
Министерство образования и науки Украины
Министерство внутренних дел Украины
Украина
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