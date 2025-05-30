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Служба освітньої безпеки: понад 1600 офіцерів СОБ вже у школах - Клименко

Київ • УНН

 • 732 перегляди

В Україні офіцери Служби освітньої безпеки провели тематичні уроки з безпеки в школах. На сьогодні понад 1600 офіцерів з безпеки несуть службу у закладах освіти.

Служба освітньої безпеки: понад 1600 офіцерів СОБ вже у школах - Клименко

Офіцери Служби освітньої безпеки впродовж поточного тижня повели у закладах середньої освіти урок, присвячений питанням безпеки на дорогах, біля водойм та вдома. Про це повідомляє УНН з посиланням на міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка у Telegram.

Деталі

За його словами, на сьогодні понад 1600 офіцерів СОБ вже несуть службу в закладах середньої освіти. 

Це був перший рік роботи Служби освітньої безпеки в українських закладах загальної середньої освіти. І ми вже бачимо результат — діти не бояться звертатися до офіцера. А офіцер — це вже не "хтось у формі", а той, хто поряд. І хто вчасно нагадає: "зупинись, подумай, обери безпечний варіант"

- написав Клименко.

Кожен з офіцерів, додав міністр, пройшов спеціальний відбір та курс фахової підготовки, щоб ефективно реагувати на будь-які безпекові виклики.

Я вдячний кожному офіцеру, хто взяв на себе цю відповідальність. І звертаюся до батьків: продовжуйте вдома те, що почали наші офіцери в школі. Говоріть з дітьми про безпеку. Найгучніший голос - ваш

- додав голова МВС.

Нагадаємо

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Лілія Набока

Лілія Набока

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