Служба освітньої безпеки: понад 1600 офіцерів СОБ вже у школах - Клименко

Офіцери Служби освітньої безпеки впродовж поточного тижня повели у закладах середньої освіти урок, присвячений питанням безпеки на дорогах, біля водойм та вдома. Про це повідомляє УНН з посиланням на міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка у Telegram.

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За його словами, на сьогодні понад 1600 офіцерів СОБ вже несуть службу в закладах середньої освіти.

Це був перший рік роботи Служби освітньої безпеки в українських закладах загальної середньої освіти. І ми вже бачимо результат — діти не бояться звертатися до офіцера. А офіцер — це вже не "хтось у формі", а той, хто поряд. І хто вчасно нагадає: "зупинись, подумай, обери безпечний варіант" - написав Клименко.

Кожен з офіцерів, додав міністр, пройшов спеціальний відбір та курс фахової підготовки, щоб ефективно реагувати на будь-які безпекові виклики.

Я вдячний кожному офіцеру, хто взяв на себе цю відповідальність. І звертаюся до батьків: продовжуйте вдома те, що почали наші офіцери в школі. Говоріть з дітьми про безпеку. Найгучніший голос - ваш - додав голова МВС.

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