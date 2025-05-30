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Служба образовательной безопасности: более 1600 офицеров СОБ уже в школах - Клименко

Киев • УНН

 • 494 просмотра

В Украине офицеры Службы образовательной безопасности провели тематические уроки по безопасности в школах. На сегодня более 1600 офицеров по безопасности несут службу в учебных заведениях.

Служба образовательной безопасности: более 1600 офицеров СОБ уже в школах - Клименко

Офицеры Службы образовательной безопасности в течение текущей недели провели в учреждениях среднего образования урок, посвященный вопросам безопасности на дорогах, возле водоемов и дома. Об этом сообщает УНН со ссылкой на министра внутренних дел Игоря Клименко в Telegram.

Детали

По его словам, на сегодня более 1600 офицеров СОБ уже несут службу в учреждениях среднего образования. 

Это был первый год работы Службы образовательной безопасности в украинских учреждениях общего среднего образования. И мы уже видим результат — дети не боятся обращаться к офицеру. А офицер — это уже не "кто-то в форме", а тот, кто рядом. И кто вовремя напомнит: "остановись, подумай, выбери безопасный вариант"

- написал Клименко.

Каждый из офицеров, добавил министр, прошел специальный отбор и курс профессиональной подготовки, чтобы эффективно реагировать на любые вызовы безопасности.

Я благодарен каждому офицеру, кто взял на себя эту ответственность. И обращаюсь к родителям: продолжайте дома то, что начали наши офицеры в школе. Говорите с детьми о безопасности. Самый громкий голос - ваш

- добавил глава МВД.

Напомним

СБУ и Нацполиция провели онлайн-урок для школьников об угрозах вербовки рф. Ученикам рассказали, как распознать опасность и что делать в случае попыток привлечения к диверсиям.

Лилия Набока

Лилия Набока

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