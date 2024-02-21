Понад третина українських профтехів подали заявки на проекти трансформації навчальних просторів

202 заявки від українських професійно-технічних закладів освіти зареєстровано у держпрограмі з оновлення просторів. Експертна комісія обере з-поміж них приблизно 80 майстерень, які отримають фінансування від держави. Інші будуть оновлені за кошти міжнародних партнерів.

Про це передає УНН із посиланням на Міністерство освіти і науки України.

Деталі

33% від усіх освітніх професійно-технічних закладів України беруть участь у проекті з трансформації навчальних просторів "#100 майстерень". Загалом нараховано 202 заявки, - з них, Протягом лютого-березня 2024 року експертна комісія має обрати близько 80 майстерень, що отримають державне фінансування на оновлення просторів. Інші майстерні цього року будуть оновлені за кошти міжнародних партнерів, обіцяє відомство.

Трансформація профтехосвіти — важливий крок для зміцнення економіки та відбудови країни. Зараз необхідно розвивати, осучаснювати та модернізувати профтехи, щоб студенти здобували якісну освіту та навички з найбільш актуальних професій для країни. Уже маємо кейси, коли профтехи адаптуються до викликів і запускають програми навчання для підготовки затребуваних спеціалістів. Завдяки проекту "#100 майстерень" таких освітніх закладів стане більше, тож українці зможуть здобувати актуальні професії — від будівельників до операторів дронів - наголосив віце-прем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Зазначається, що на сьогодні в Україні працюють понад 600 профтехів. Більшість із них мають застаріле обладнання для навчання, тому студенти не можуть здобувати якісну освіту та набувати прикладних навичок.

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Водночас попит на робітничі професії зростає і освітні заклади мають готувати компетентних фахівців.

Планується, що за програмою "#100 майстерень" українські професійно-технічні заклади освіти отримають кошти, щоб оновити простори, закупити сучасне обладнання, створити навчально-практичні центри і комфортні умови для продуктивного навчання студентів.

Створення нових майстерень — це потужний поштовх для розвитку профтехосвіти в Україні. З одного боку, ми забезпечуємо якісні умови для навчання студентів, а отже, й для формування компетентних фахівців, які вже зараз надзвичайно актуальні на ринку праці. З іншого — даємо сигнал бізнесу, що профтех готовий відповідати на сучасні виклики, у нього можна і треба інвестувати ресурси - сказав міністр освіти і науки Оксен Лісовий.

Доповнення

Згідно з даними макропрогнозу Мінекономіки на 2027 рік, на які посилаються в Міносвіти, - найпопулярнішими видами економічної діяльності можуть стати будівництво, енергетика, телекомунікації тощо.

Нагадаємо

Кабінет міністрів України виділяє 2,5 млрд грн на облаштування укриттів в закладах освіти та 1,5 млрд грн на розвиток Нової української школи.

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