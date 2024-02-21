Фахівці з міжнародного права схвалили конфіскацію російських активів на користь України - Bloomberg
Київ • УНН
Юридичні експерти схвалили арешт заморожених активів російського центрального банку на суму 300 мільярдів доларів для компенсації Україні збитків від російського вторгнення, як це дозволено міжнародним правом.
Експертів із правових питань схвалили арешт заморожених активів російського центрального банку на 300 мільярдів доларів. Про це пише Bloomberg, передає УНН.
Деталі
Фахівці наголошують, що такі дії дозволені міжнародним правом з огляду на масштаби вторгнення Росії в Україну.
Лист, який було розіслано у столиці країн "Великої сімки", підписано десятьма експертами та практиками міжнародного права з Бельгії, Франції, Німеччини, Японії, Нідерландів, Великобританії та США.
Рада ЄС відкрила шлях до використання прибутків від заморожених активів рф на користь України - Мін'юст13.02.24, 12:40 • 30808 переглядiв
Ми дійшли висновку, що відповідно до міжнародного права для держав, які заморозили російські державні активи, було б законно прийняти додаткові контрзаходи проти росії, враховуючи порушення нею найбільш фундаментальних норм міжнародного права, що нею триває, у формі передачі російських державних активів як компенсація за збитки, які виникли безпосередньо внаслідок протиправних дій росії
На думку вчених-юристів, конфіскація була б незаконною, якби була застосована проти невинної держави, яка не порушила своїх міжнародних зобов'язань.
Такі дії дозволені, стверджують вони, якщо вони робляться проти держави-порушника і спрямовані на те, щоб переконати її припинити свою незаконну поведінку та виконати своє зобов'язання щодо виплати компенсації потерпілим
Також це допускається у випадку коли якщо вмовляння не допомагають, домогтися цієї компенсації за допомогою активів держави-порушника.
Доповнення
Лист надійшов саме тоді, коли країни "Великої сімки" обговорюють, що робити з активами, оскільки потреби України у фінансуванні залишаються постійно високими, а війна не виявляє жодних ознак вщухання.
У виданні відзначили, що ЄС повільно досягає прогресу в реалізації планів, принаймні плануючи податок на непередбачений прибуток, отриманий шляхом активів. Минулого року активи принесли прибуток у розмірі 4,4 млрд євро.
Кулеба закликав G7 визначитися з конфіскацією активів рф і отримав підтвердження додаткової військової допомоги17.02.24, 14:33 • 30794 перегляди
За словами чиновників, знайомих з перебігом обговорень, Великобританія та США підштовхують союзників по "Великої сімці" до повної конфіскації активів центрального банку РФ. Канада відкрита для цієї ідеї.
Водночас За інформацією Bloomberg, європейські члени групи, особливо Франція та Німеччина, нині виступають проти цього кроку через юридичні проблеми та побоювання, що це може завдати шкоди стабільності євро, а також створити небезпечний прецедент.
Нагадаємо
США перерахували Естонії близько $500 тис. конфіскованих російських активів, щоб допомогти Україні з ремонтом пошкодженої внаслідок російських атак електромережі.
Використання активів рф для допомоги Україні: Euroclear застерігає від варіанту G7 з заставою - FT16.02.24, 16:16 • 22294 перегляди