Кулеба закликав G7 визначитися з конфіскацією активів рф і отримав підтвердження додаткової військової допомоги
Київ • УНН
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав країни G7 пришвидшитися з рішенням конфіскувати заморожені російські активи, щоб допомогти відновити Україну, і отримав підтвердження додаткової військової допомоги.
Голова МЗС України Дмитро Кулеба закликав колег з G7 швидко ухвалити рішення щодо конфіскації заморожених російських активів та їх використання для відновлення та оборони України і отримав підтверження прямування в Україну додаткової військової допомоги і прихильності надавати підтримку і надалі, повідомив міністр у X, пише УНН.
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Голова МЗС України повідомив, що відвідав міністерську зустріч G7 у Мюнхені, "щоб подякувати головуванню Італії та всім партнерам G7 за їхню потужну підтримку України".
"Я закликав колег з G7 швидко рухатися вперед із рішеннями щодо конфіскації заморожених російських активів та їх використання для відновлення та оборони України. росія повинна платити", - наголосив Кулеба.
"Вдячний колегам за підтвердження того, що додаткова військова допомога вже на шляху до України та що G7 залишається прихильною наданню того, що потрібно українським захисникам на передовій. У зв’язку з цим ми приділили особливу увагу артилерійським боєприпасам і ППО", - вказав голова МЗС.
З його слів, він також запропонував країнам G7 відповісти на вбивство Олексія Навального.
Зеленський розпочав двосторонні зустрічі у Мюнхені: обговорив з прем'єркою Данії угоду про безпеку та оборонну співпрацю17.02.24, 14:18 • 30551 перегляд