Зеленський розпочав двосторонні зустрічі у Мюнхені: обговорив з прем'єркою Данії угоду про безпеку та оборонну співпрацю
Київ • УНН
Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Данії на Мюнхенській конференції з безпеки, щоб обговорити двосторонню угоду про безпеку, оборонну підтримку України та спільне з Данією виробництво безпілотників.
Президент України Володимир Зеленський розпочав двосторонні зустрічі на полях Мюнхенської конференції з безпеки. Уже провів зустріч з прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен, сторони обговорили серед іншого підготовку двосторонньої безпекової угоди, оборонну підтримку України, спільне з Данією виробництво дронів, повідомив Глава держави, пише УНН.
У Мюнхені зустрівся з Прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен. Обговорили багато важливих питань: підготовку двосторонньої безпекової угоди, оборонну підтримку України, залучення Данії до спільного виробництва дронів, реалізацію Формули миру.
Він подякував Данії "за постійну допомогу Україні й підтримку наших людей".
Запрошення України до НАТО є союзницьким рішенням, у цьому напрямі ще вестиметься робота - Зеленський17.02.24, 13:59 • 29854 перегляди