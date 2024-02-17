Запрошення України до НАТО є союзницьким рішенням, у цьому напрямі ще вестиметься робота - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що головна мета України – стати членом НАТО, і країна робитиме все, щоб наближатися до членства в Альянсі. Про це Зеленський сказав під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки, пише УНН.

Наша мета – бути членами НАТО. Я вважаю, що ми на це заслуговуємо. Ми будемо робити все, щоб наближати Україну до Альянсу. Запрошення України до членства в НАТО – це союзницьке рішення, і поки що не всі лідери його підтримують. Тож, у цьому напрямі ще вестиметься робота - сказав Зеленський.

Президент додав, що у будь-якому разі Україна очікує зміцнення відносин з НАТО та зміцнення щодо зброї.

"Напевне, для нас сьогодні пакети озброєння, пакети ППО, я скажу чесно, найважливіше. Особливо від тих держав, які вагаються, чи запрошувати нас у НАТО", - додав Зеленський.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українці розвінчують російський міф про те, що Україна не може перемогти в цій війні, ми можемо повернути нашу землю, і російський диктатор володимир путін може програти.