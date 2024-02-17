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Приглашение Украины в НАТО является союзническим решением, в этом направлении еще будет вестись работа - Зеленский

Приглашение Украины в НАТО является союзническим решением, в этом направлении еще будет вестись работа - Зеленский

Киев  •  УНН

17 февраля 2024, 11:59  •  11531 просмотра

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Президент Зеленский заявил, что Украина имеет целью стать членом НАТО и будет делать все для укрепления связей с Альянсом.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что главная цель Украины - стать членом НАТО, и страна будет делать все, чтобы приближаться к членству в Альянсе. Об этом Зеленский сказал во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности, пишет УНН.

Наша цель - быть членами НАТО. Я считаю, что мы этого заслуживаем. Мы будем делать все, чтобы приближать Украину к Альянсу. Приглашение Украины к членству в НАТО - это союзническое решение, и пока не все лидеры его поддерживают. Поэтому, в этом направлении еще будет вестись работа

- сказал Зеленский.

Президент добавил, что в любом случае Украина ожидает укрепления отношений с НАТО и укрепления по оружию.

"Наверное, для нас сегодня пакеты вооружения, пакеты ПВО, я скажу честно, самое важное. Особенно от тех государств, которые колеблются, приглашать ли нас в НАТО", - добавил Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинцы развенчивают российский миф о том, что Украина не может победить в этой войне, мы можем вернуть нашу землю, и российский диктатор владимир путин может проиграть.

Павел Башинский

Павел Башинский

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Запрошення України до НАТО є союзницьким рішенням, у цьому напрямі ще вестиметься робота - Зеленський
Zelenskyy: Invitation of Ukraine to NATO is an allied decision, work will continue in this direction
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