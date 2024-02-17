Приглашение Украины в НАТО является союзническим решением, в этом направлении еще будет вестись работа - Зеленский
Киев • УНН
Президент Зеленский заявил, что Украина имеет целью стать членом НАТО и будет делать все для укрепления связей с Альянсом.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что главная цель Украины - стать членом НАТО, и страна будет делать все, чтобы приближаться к членству в Альянсе. Об этом Зеленский сказал во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности, пишет УНН.
Наша цель - быть членами НАТО. Я считаю, что мы этого заслуживаем. Мы будем делать все, чтобы приближать Украину к Альянсу. Приглашение Украины к членству в НАТО - это союзническое решение, и пока не все лидеры его поддерживают. Поэтому, в этом направлении еще будет вестись работа
Президент добавил, что в любом случае Украина ожидает укрепления отношений с НАТО и укрепления по оружию.
"Наверное, для нас сегодня пакеты вооружения, пакеты ПВО, я скажу честно, самое важное. Особенно от тех государств, которые колеблются, приглашать ли нас в НАТО", - добавил Зеленский.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинцы развенчивают российский миф о том, что Украина не может победить в этой войне, мы можем вернуть нашу землю, и российский диктатор владимир путин может проиграть.
Приглашение Украины в НАТО является союзническим решением, в этом направлении еще будет вестись работа - Зеленский
Президент Зеленский заявил, что Украина имеет целью стать членом НАТО и будет делать все для укрепления связей с Альянсом.
После убийства Навального было бы абсурдно воспринимать путина как легитимного главу - Зеленский
Президент Зеленский после убийства Навального заявил, что воспринимать путина как легитимного лидера было бы абсурдно, поскольку он удерживает власть с помощью коррупции и насилия.
"Я готов с ним поехать на фронт": Зеленский в очередной раз пригласил Трампа в Украину
Зеленский заявил, что готов поехать с Трампом на фронт в Украине.
Зеленский: не могу назвать наши потери, но в Авдеевке было один к семи
Президент Зеленский заявил на конференции по безопасности, что украинские потери в Авдеевке составляют один к семи по сравнению с российскими, то есть одна украинская смерть равна семи смертям россиян.
Выход из Авдеевки происходил в соответствии с планом, но на заключительном этапе операции некоторое количество украинских воинов попало в плен - Тарнавский
Выход из Авдеевки происходил в соответствии с планом, и все же на заключительном этапе операции некоторое количество украинских воинов попало в плен, под давлением превосходящих сил противника.
Армия рф обстреляла Херсон, есть погибший и двое раненых - ОВА
В результате российского обстрела Херсона погиб мужчина.
Командующий ВС ВСУ: утром на востоке сбиты три российских самолета
По сообщению командующего Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, сегодня утром на востоке Украины было уничтожено три вражеских самолета, среди которых два истребителя-бомбардировщика Су-34 и один истребитель Су-35.
Пресс-секретарь Навального подтвердила его смерть
Кира Ярмыш, пресс-секретарь заключенного российского оппозиционера Алексея Навального, подтвердила его смерть.
Военные должны восстанавливаться - Зеленский о "справедливой мобилизации" - Зеленский о "справедливой мобилизации"
Зеленский подчеркнул, что справедливая мобилизация в Украине предусматривает ротацию войск.
"Продолжение военной помощи США имеет решающее значение": Кулеба обсудил с Блинкеном приоритетные потребности и ATACMS дальностью более 300 км
Министр иностранных дел Украины Кулеба проинформировал Государственного секретаря США Блинкена о приоритетных оборонных потребностях Украины и высказался в пользу предоставления Украине ракет ATACMS дальностью более 300 км, а Блинкен подтвердил дальнейшую поддержку со стороны США.