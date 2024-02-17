"путін може програти" - Зеленський
Київ • УНН
Зеленський заявив, що українці довели, що можуть змусити Росію відступити і відновити правила, спростувавши міф про те, що Україна не може перемогти у війні проти російської агресії.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що українці розвінчують російський міф про те, що Україна не може перемогти в цій війні, ми можемо повернути нашу землю, і російський диктатор володимир путін може програти. Наші дії обмежуються лише дальністю та достатністю засобів ураження, але це не залежить від нас, і ситуація в Авдіївці це підтверджує. Про це Глава держави сказав під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки, пише УНН.
Українці довели, що ми можемо змусити росію відступати і можемо відновлювати дію правил. І цим ми цілковито обезброюємо російський ключовий міф про те, що Україна не може перемогти в цій війні. Ми можемо повернути нашу землю. І путін може програти. І це вже ставалося більше, ніж один раз на полі бою
Він додав, що дії бійців обмежуються достатність та дальністю засобів ураження.
"Наші дії обмежуються лише дальністю та достатністю засобів ураження. Але це не залежить від нас. І ситуація в Авдіївці - це підтверджує. На жаль, утримання України в штучному дефіциті озброєнь, зокрема у дефіциті артилерії дозволяє путіну адаптуватися до теперішньої інтенсивності бойових дій", - додав Президент.
Доповнення
Президент України Володимир Зеленський заявив, що у російського диктатора володимира путіна є лише дві опції - бути на лаві підсудних у Гаазі або бути вбитим одним з його поплічників, які зараз вбивають для нього.