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Зеленський: у путіна є лише дві опції - бути на лаві підсудних у Гаазі або бути вбитим одним з його поплічників

Зеленський: у путіна є лише дві опції - бути на лаві підсудних у Гаазі або бути вбитим одним з його поплічників

Київ • УНН

 • 29430 перегляди

Зеленський заявив, що у путіна є лише два варіанти - постати перед судом у Гаазі або бути вбитим своїми поплічниками.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у російського диктатора володимира путіна є лише дві опції - бути на лаві підсудних у Гаазі або бути вбитим одним з його поплічників, які зараз вбивають для нього. Про це Глава держави сказав під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки, пише УНН.

Він головоріз, який утримує владу через корупцію та насильство. (...) Можна мати різне ставлення до міжнародних інституцій, але ордер МКС на арешт путіна... чітко демонструє, де повинна завершитися кар'єра путіна. Він має лише дві опції - бути на лаві підсудних у Гаазі або бути вбитим, одним з його поплічників, які зараз вбивають для нього

- заявив Зеленський.

Президент вказав, що необхідно "робити не щось, а все, що є можливим, щоби завдати поразки агресору".

"Будь ласка, пам'ятайте, що диктатори на канікули не йдуть", - підкреслив він.

Зеленський сьогодні виступає на Мюнхенській конференції з безпеки17.02.24, 10:32 • 28460 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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