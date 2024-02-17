Зеленський сьогодні виступає на Мюнхенській конференції з безпеки
Київ • УНН
Зеленський прибув на Мюнхенську конференцію з безпеки 17 лютого, щоб виступити після підписання угод про безпеку з Німеччиною та Францією напередодні.
Президент України Володимир Зеленський прибув для виступу на Мюнхенській конференції з безпеки, повідомляє УНН з посиланням на відповідну трансляцію, оприлюднену ОП.
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Після візитів до Берліна і Парижа для підписання безпекових угод з ФРН та Францією 16 лютого, Зеленський прибув на Мюнхенську конференцію з безпеки 17 лютого.
Україна готується до Мюнхенської безпекової конференції – Зеленський12.02.24, 21:01 • 106440 переглядiв