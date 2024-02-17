Зеленський сьогодні виступає на Мюнхенській конференції з безпеки

Президент України Володимир Зеленський прибув для виступу на Мюнхенській конференції з безпеки, повідомляє УНН з посиланням на відповідну трансляцію, оприлюднену ОП.

Деталі

Після візитів до Берліна і Парижа для підписання безпекових угод з ФРН та Францією 16 лютого, Зеленський прибув на Мюнхенську конференцію з безпеки 17 лютого.

Україна готується до Мюнхенської безпекової конференції – Зеленський