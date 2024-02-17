Зеленский сегодня выступает на Мюнхенской конференции по безопасности
Киев • УНН
Зеленский прибыл на Мюнхенскую конференцию по безопасности 17 февраля, чтобы выступить после подписания соглашений о безопасности с Германией и Францией накануне.
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл для выступления на Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает УНН со ссылкой на соответствующую трансляцию, обнародованную ОП.
Детали
После визитов в Берлин и Париж для подписания соглашений по безопасности с ФРГ и Францией 16 февраля, Зеленский прибыл на Мюнхенскую конференцию по безопасности 17 февраля.
Украина готовится к Мюнхенской конференции по безопасности - Зеленский12 февраля 2024, 19:01 • 106085 просмотров
Зеленский сегодня выступает на Мюнхенской конференции по безопасности
Зеленский прибыл на Мюнхенскую конференцию по безопасности 17 февраля, чтобы выступить после подписания соглашений о безопасности с Германией и Францией накануне.
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