Зеленский сегодня выступает на Мюнхенской конференции по безопасности

рф обстреляла Харьковскую область: Двое раненых в результате повреждения дома в Купянске

17 февраля под артиллерийский и минометный огонь противника попали 13 населенных пунктов Харьковской области, в частности Казачья Лопань, Боровское, Петропавловка, Синьковка и Ивановка. Авиаудары российской авиации были нанесены по селам Гатище, Уды и Екатериновка. В Купянске в результате обстрела в 2:35 ночи был поврежден дом и ранены 75-летний мужчина и 71-летняя женщина.