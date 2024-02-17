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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Зеленский сегодня выступает на Мюнхенской конференции по безопасности

Зеленский сегодня выступает на Мюнхенской конференции по безопасности

Киев  •  УНН

17 февраля 2024, 08:32  •  13761 просмотра

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Зеленский прибыл на Мюнхенскую конференцию по безопасности 17 февраля, чтобы выступить после подписания соглашений о безопасности с Германией и Францией накануне.

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл для выступления на Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает УНН со ссылкой на соответствующую трансляцию, обнародованную ОП.

Детали

После визитов в Берлин и Париж для подписания соглашений по безопасности с ФРГ и Францией 16 февраля, Зеленский прибыл на Мюнхенскую конференцию по безопасности 17 февраля.

Украина готовится к Мюнхенской конференции по безопасности - Зеленский12 февраля 2024, 19:01 • 106085 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Политика
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parizhПариж
frantsiyaФранция
germaniyaГермания
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина
berlinБерлин
Зеленський сьогодні виступає на Мюнхенській конференції з безпеки
Zelensky speaks at the Munich Security Conference today
Новости по теме

Зеленский сегодня выступает на Мюнхенской конференции по безопасности

Зеленский прибыл на Мюнхенскую конференцию по безопасности 17 февраля, чтобы выступить после подписания соглашений о безопасности с Германией и Францией накануне.

Политика •   •  13761 просмотра
Зеленский сегодня выступает на Мюнхенской конференции по безопасности

Врагу в Авдеевке дали достойный бой - командир 3-й ОШБр

Командир 3-й отдельной штурмовой бригады заявил, что врагу в Авдеевке дали достойный бой.

Война •   •  14596 просмотра
Врагу в Авдеевке дали достойный бой - командир 3-й ОШБр

В ООН заявили, что не имеют криминалистических возможностей для проверки сообщений об использовании ракет КНДР в Украине

Представитель Генсека ООН заявил, что они не имеют возможности проверить сообщения об использовании россией северокорейских ракет в Украине, но подчеркнул, что все страны должны соблюдать санкции.

Война •   •  17624 просмотра
В ООН заявили, что не имеют криминалистических возможностей для проверки сообщений об использовании ракет КНДР в Украине

Дважды за сутки обстреляна ТЭС в Донецкой области, есть отключения газа в Харьковской области из-за повреждения газопровода в результате боевых действий - Минэнерго

Дважды за сутки обстреляна ТЭС в Донецкой области, есть отключения газа в Харьковской области из-за повреждения газопровода в результате боевых действий, хотя Украина имеет достаточную внутреннюю генерацию и резервы для удовлетворения потребностей в электроэнергии.

Война •   •  18379 просмотра
Дважды за сутки обстреляна ТЭС в Донецкой области, есть отключения газа в Харьковской области из-за повреждения газопровода в результате боевых действий - Минэнерго

Оккупанты за ночь нанесли около 20 ударов по Липцам в Харьковской области, поврежден сельсовет - ОВА

Российские войска ночью атаковали село Липцы в Харьковской области, повредив гражданские здания, включая сельский совет, библиотеку и склад.

Война •   •  17000 просмотра
Оккупанты за ночь нанесли около 20 ударов по Липцам в Харьковской области, поврежден сельсовет - ОВА

В российском ижевске горел ТЦ, который еще в прошлом году отдали под производство дронов - росСМИ

Пожар вспыхнул ночью в ТЦ, который отдали под производство БПЛА, в ижевске, россия.

Новости Мира •   •  13943 просмотра
В российском ижевске горел ТЦ, который еще в прошлом году отдали под производство дронов - росСМИ

Поставки некоторой техники в Украину продолжаются в рамках заключенных ранее контрактов - Пентагон

Пентагон продолжает поставлять военную технику и боеприпасы в Украину, используя ранее выделенные средства и существующие контракты, но требует дополнительного финансирования со стороны Конгресса для предоставления новой помощи.

Война •   •  17968 просмотра
Поставки некоторой техники в Украину продолжаются в рамках заключенных ранее контрактов - Пентагон

На Запорожье россияне нанесли 408 ударов, из них более 100 - из беспилотников

Российские войска нанесли 408 ударов по 15 населенным пунктам Запорожской области, осуществив 108 ударов с беспилотников и выпустив 281 артиллерийский снаряд.

Война •   •  17604 просмотра
На Запорожье россияне нанесли 408 ударов, из них более 100 - из беспилотников

Увеличенная активность вражеской авиации угрожает восточным и юго-восточным регионам Украины

Военно-воздушные силы Украины сообщили об усилении активности российской авиации вблизи восточных и юго-восточных районов, где была объявлена воздушная тревога из-за угрозы потенциальных авиаударов.

Война •   •  20769 просмотра
Увеличенная активность вражеской авиации угрожает восточным и юго-восточным регионам Украины

рф обстреляла Харьковскую область: Двое раненых в результате повреждения дома в Купянске

17 февраля под артиллерийский и минометный огонь противника попали 13 населенных пунктов Харьковской области, в частности Казачья Лопань, Боровское, Петропавловка, Синьковка и Ивановка. Авиаудары российской авиации были нанесены по селам Гатище, Уды и Екатериновка. В Купянске в результате обстрела в 2:35 ночи был поврежден дом и ранены 75-летний мужчина и 71-летняя женщина.

Война •   •  21410 просмотра
рф обстреляла Харьковскую область: Двое раненых в результате повреждения дома в Купянске