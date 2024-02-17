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Зеленский: у путина есть только две опции - быть на скамье подсудимых в Гааге или быть убитым одним из его приспешников

Зеленский: у путина есть только две опции - быть на скамье подсудимых в Гааге или быть убитым одним из его приспешников

Киев  •  УНН

17 февраля 2024, 09:00  •  11458 просмотра

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Зеленский заявил, что у путина есть только два варианта - предстать перед судом в Гааге или быть убитым своими приспешниками.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у российского диктатора владимира путина есть только две опции - быть на скамье подсудимых в Гааге или быть убитым одним из его приспешников, которые сейчас убивают для него. Об этом Глава государства сказал во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности, пишет УНН.

Он головорез, который удерживает власть через коррупцию и насилие. (...) Можно иметь разное отношение к международным институтам, но ордер МУС на арест путина... четко демонстрирует, где должна завершиться карьера путина. Он имеет только две опции - быть на скамье подсудимых в Гааге или быть убитым, одним из его приспешников, которые сейчас убивают для него

- заявил Зеленский.

Президент указал, что необходимо "делать не что-то, а все, что возможно, чтобы нанести поражение агрессору".

"Пожалуйста, помните, что диктаторы на каникулы не уходят", - подчеркнул он.

Зеленский сегодня выступает на Мюнхенской конференции по безопасности17 февраля 2024, 08:32 • 13776 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ВойнаПолитика
gaagaГаага
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина
Зеленський: у путіна є лише дві опції - бути на лаві підсудних у Гаазі або бути вбитим одним з його поплічників
Zelenskyy: Putin has only two options - to be in the dock in The Hague or to be killed by one of his henchmen
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Зеленский: у путина есть только две опции - быть на скамье подсудимых в Гааге или быть убитым одним из его приспешников

Зеленский заявил, что у путина есть только два варианта - предстать перед судом в Гааге или быть убитым своими приспешниками.

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