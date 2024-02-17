Зеленский: у путина есть только две опции - быть на скамье подсудимых в Гааге или быть убитым одним из его приспешников

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у российского диктатора владимира путина есть только две опции - быть на скамье подсудимых в Гааге или быть убитым одним из его приспешников, которые сейчас убивают для него. Об этом Глава государства сказал во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности, пишет УНН.

Он головорез, который удерживает власть через коррупцию и насилие. (...) Можно иметь разное отношение к международным институтам, но ордер МУС на арест путина... четко демонстрирует, где должна завершиться карьера путина. Он имеет только две опции - быть на скамье подсудимых в Гааге или быть убитым, одним из его приспешников, которые сейчас убивают для него - заявил Зеленский.

Президент указал, что необходимо "делать не что-то, а все, что возможно, чтобы нанести поражение агрессору".

"Пожалуйста, помните, что диктаторы на каникулы не уходят", - подчеркнул он.

Зеленский сегодня выступает на Мюнхенской конференции по безопасности