"путин может проиграть" - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинцы развенчивают российский миф о том, что Украина не может победить в этой войне, мы можем вернуть нашу землю, и российский диктатор владимир путин может проиграть. Наши действия ограничиваются только дальностью и достаточностью средств поражения, но это не зависит от нас, и ситуация в Авдеевке это подтверждает. Об этом Глава государства сказал во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности, пишет УНН.

Украинцы доказали, что мы можем заставить россию отступать и можем восстанавливать действие правил. И этим мы полностью обезоруживаем российский ключевой миф о том, что Украина не может победить в этой войне. Мы можем вернуть нашу землю. И путин может проиграть. И это уже происходило больше, чем один раз на поле боя - сказал Зеленский.

Он добавил, что действия бойцов ограничиваются достаточность и дальностью средств поражения.

"Наши действия ограничиваются только дальностью и достаточностью средств поражения. Но это не зависит от нас. И ситуация в Авдеевке - это подтверждает. К сожалению, содержание Украины в искусственном дефиците вооружений, в частности в дефиците артиллерии позволяет путину адаптироваться к нынешней интенсивности боевых действий", - добавил Президент.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у российского диктатора владимира путина есть только две опции - быть на скамье подсудимых в Гааге или быть убитым одним из его приспешников, которые сейчас убивают для него.