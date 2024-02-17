Зеленский начал двусторонние встречи в Мюнхене: обсудил с премьером Дании соглашение о безопасности и оборонном сотрудничестве

Президент Украины Владимир Зеленский начал двусторонние встречи на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Уже провел встречу с премьер-министром Дании Метте Фредериксен, стороны обсудили среди прочего подготовку двустороннего соглашения по безопасности, оборонную поддержку Украины, совместное с Данией производство дронов, сообщил Глава государства, пишет УНН.

В Мюнхене встретился с Премьер-министром Дании Метте Фредериксен. Обсудили много важных вопросов: подготовку двустороннего соглашения по безопасности, оборонную поддержку Украины, привлечение Дании к совместному производству дронов, реализацию Формулы мира. - написал Зеленский в соцсетях.

Он поблагодарил Данию "за постоянную помощь Украине и поддержку наших людей".

Приглашение Украины в НАТО является союзническим решением, в этом направлении еще будет вестись работа - Зеленский