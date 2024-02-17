Кулеба призвал G7 определиться с конфискацией активов рф и получил подтверждение дополнительной военной помощи
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал страны G7 ускориться с решением конфисковать замороженные российские активы, чтобы помочь восстановить Украину, и получил подтверждение дополнительной военной помощи.
Зеленский начал двусторонние встречи в Мюнхене: обсудил с премьером Дании соглашение о безопасности и оборонном сотрудничестве
Зеленский встретился с премьер-министром Дании на Мюнхенской конференции по безопасности, чтобы обсудить двустороннее соглашение о безопасности, оборонную поддержку Украины и совместное с Данией производство беспилотников.
"Спасибо за работу": Главнокомандующий ВСУ Сирский отметил уничтожение ВС ВСУ трех вражеских самолетов
Главнокомандующий Вооруженных сил Украины поблагодарил военно-воздушным силам страны за уничтожение двух вражеских истребителей-бомбардировщиков Су-34 и одного истребителя Су-35 во время атак на позиции украинских войск на востоке страны.
Приглашение Украины в НАТО является союзническим решением, в этом направлении еще будет вестись работа - Зеленский
Президент Зеленский заявил, что Украина имеет целью стать членом НАТО и будет делать все для укрепления связей с Альянсом.
После убийства Навального было бы абсурдно воспринимать путина как легитимного главу - Зеленский
Президент Зеленский после убийства Навального заявил, что воспринимать путина как легитимного лидера было бы абсурдно, поскольку он удерживает власть с помощью коррупции и насилия.
"Я готов с ним поехать на фронт": Зеленский в очередной раз пригласил Трампа в Украину
Зеленский заявил, что готов поехать с Трампом на фронт в Украине.
Зеленский: не могу назвать наши потери, но в Авдеевке было один к семи
Президент Зеленский заявил на конференции по безопасности, что украинские потери в Авдеевке составляют один к семи по сравнению с российскими, то есть одна украинская смерть равна семи смертям россиян.
Выход из Авдеевки происходил в соответствии с планом, но на заключительном этапе операции некоторое количество украинских воинов попало в плен - Тарнавский
Выход из Авдеевки происходил в соответствии с планом, и все же на заключительном этапе операции некоторое количество украинских воинов попало в плен, под давлением превосходящих сил противника.
Армия рф обстреляла Херсон, есть погибший и двое раненых - ОВА
В результате российского обстрела Херсона погиб мужчина.
Командующий ВС ВСУ: утром на востоке сбиты три российских самолета
По сообщению командующего Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, сегодня утром на востоке Украины было уничтожено три вражеских самолета, среди которых два истребителя-бомбардировщика Су-34 и один истребитель Су-35.