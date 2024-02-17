Кулеба призвал G7 определиться с конфискацией активов рф и получил подтверждение дополнительной военной помощи

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал коллег из G7 быстро принять решение о конфискации замороженных российских активов и их использовании для восстановления и обороны Украины и получил подтверждение направления в Украину дополнительной военной помощи и приверженности оказывать поддержку и в дальнейшем, сообщил министр в X, пишет УНН.

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Глава МИД Украины сообщил, что посетил министерскую встречу G7 в Мюнхене, "чтобы поблагодарить председательство Италии и всех партнеров G7 за их мощную поддержку Украины".

"Я призвал коллег из G7 быстро двигаться вперед с решениями о конфискации замороженных российских активов и их использования для восстановления и обороны Украины. россия должна платить", - подчеркнул Кулеба.

"Благодарен коллегам за подтверждение того, что дополнительная военная помощь уже на пути в Украину и что G7 остается приверженной предоставлению того, что нужно украинским защитникам на передовой. В связи с этим мы уделили особое внимание артиллерийским боеприпасам и ПВО", - указал глава МИД.

По его словам, он также предложил странам G7 ответить на убийство Алексея Навального.

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