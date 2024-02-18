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США переказали Естонії близько 500 тис. дол. конфіскованих активів рф для України

США переказали Естонії близько 500 тис. дол. конфіскованих активів рф для України

Київ • УНН

 • 36229 перегляди

США перерахували Естонії близько $500 тис. конфіскованих російських активів, щоб допомогти Україні з ремонтом пошкодженої внаслідок російських атак електромережі.

Мін'юст США переказав до Естонії близько 500 тис. дол. конфіскованих російських активів на користь України. Про це УНН повідомляє з посиланням на міністерство юстиції США.

Заступник генерального прокурора Ліза Монако та генеральний секретар Естонії Тиніс Саар оголосили на Мюнхенській конференції з безпеки про переказ майже 500 тисяч доларів конфіскованих російських коштів з метою надання допомоги Україні

- йдеться в повідомленні. 

Повідомляється, що кошти були конфісковані Сполученими Штатами після розвалу мережі незаконних закупівель, яка намагалася імпортувати до росії високоточний верстат американського виробництва, який використовувався в оборонній сфері та секторі розповсюдження ядерної зброї.

Крім того, у середу, 14 лютого, громадянин Латвії, звинувачений у кримінальному злочині у зв'язку зі схемою закупівель, визнав себе винним у порушенні експортних законів та правил США.

Ця передача є першою у своєму роді передачею США іноземному союзнику з явною метою надання допомоги Україні…

- зазначається в повідомленні.

В Мін'юсті пояснили, що конфісковані кошти переводяться до Естонії, оскільки наразі немає можливості здійснити пряме переведення в Україну.

Естонія використовуватиме кошти для проекту з прискорення оцінки збитків та критичного ремонту української системи розподілу та передачі електроенергії, яка була цілеспрямовано атакована російськими військами.

Доповнення

Раніше повідомлялося, що США передадуть Україні пів мільйона доларів від заморожених російських активів через Естонію.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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