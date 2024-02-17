США передадуть Україні пів мільйона доларів від заморожених російських активів. Кошти підуть через Естонію
Київ • УНН
Сполучені Штати перекажуть півмільйона доларів заморожених російських активів в Україну через Естонію, що стане першим таким переказом через третю країну.
США передадуть Україні пів мільйона доларів від заморожених російських активів через Естонію. Про це заявила заступниця генпрокурора США Монако, передає УНН із посиланням на Суспільне.
Відзначимо, що це перша передача російських конфіскованих активів через третю країну.
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Разом з конфіскацією грошей у США звинуватили шестеро людей в порушенні експортного контролю та відмиванні грошей. В угоді зазначається, що Естонія спрямує конфісковані гроші для запуску проєкту з оцінки шкоди, яку завдала російська агресія енергетичній системі України, додає видання.
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