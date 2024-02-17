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США передадут Украине полмиллиона долларов от замороженных российских активов. Средства пойдут через Эстонию

США передадут Украине полмиллиона долларов от замороженных российских активов. Средства пойдут через Эстонию

Киев  •  УНН

17 февраля 2024, 13:55  •  7284 просмотра

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Соединенные Штаты переведут полмиллиона долларов замороженных российских активов в Украину через Эстонию, что станет первым таким переводом через третью страну.

США передадут Украине полмиллиона долларов от замороженных российских активов через Эстонию. Об этом заявила заместитель генпрокурора США Монако, передает УНН со ссылкой на Суспільне.

Отметим, что это первая передача российских конфискованных активов через третью страну.

Премьер Эстонии призвала передать Украине замороженные активы рф30 января 2024, 13:05 • 77011 просмотров

Вместе с конфискацией денег в США обвинили шесть человек в нарушении экспортного контроля и отмывании денег. В соглашении отмечается, что Эстония направит конфискованные деньги для запуска проекта по оценке ущерба, который нанесла российская агрессия энергетической системе Украины, добавляет издание.

Все должно быть конфисковано и работать на защиту от террора: Зеленский о замороженных активах рф7 февраля 2024, 20:10 • 30634 просмотра

Антонина Туманова

Антонина Туманова

ВойнаПолитика
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
estoniyaЭстония
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США передадуть Україні пів мільйона доларів від заморожених російських активів. Кошти підуть через Естонію
The United States will transfer half a million dollars from frozen Russian assets to Ukraine. The funds will go through Estonia
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США передадут Украине полмиллиона долларов от замороженных российских активов. Средства пойдут через Эстонию

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