США передадут Украине полмиллиона долларов от замороженных российских активов. Средства пойдут через Эстонию

США передадут Украине полмиллиона долларов от замороженных российских активов через Эстонию. Об этом заявила заместитель генпрокурора США Монако, передает УНН со ссылкой на Суспільне.

Отметим, что это первая передача российских конфискованных активов через третью страну.

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Вместе с конфискацией денег в США обвинили шесть человек в нарушении экспортного контроля и отмывании денег. В соглашении отмечается, что Эстония направит конфискованные деньги для запуска проекта по оценке ущерба, который нанесла российская агрессия энергетической системе Украины, добавляет издание.

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