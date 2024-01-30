Премьер Эстонии призвала передать Украине замороженные активы рф

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала лидеров ЕС передать Украине замороженные российские активы для отстройки и восстановления экономики в стране. Об этом она написала в соцсети Х, пишет УНН.

Мы должны продолжать использовать замороженные активы России в пользу Украины. Рада, что мои призывы находят отклик не только в ЕС, но и среди стран G7, включая Конгресс США и Великобританию - написала премьер Эстонии.

Она отметила, что согласно международному праву агрессор должен возместить ущерб.

"Использование замороженных активов россии поможет Украине восстановиться и восстановить свою экономику - а она нуждается в поддержке сейчас", - указала Каллас.

Более того, по ее словам, это делает мир более безопасным, если страны видят и, что они не могут пытаться завоевать своих соседей, не потеряв при этом доступ к своим глобальным резервам.

"Мы должны продемонстрировать политическое лидерство. Я с нетерпением жду обсуждения следующих шагов с лидерами ЕС на этой неделе", - указала эстонский премьер.

Ранее УНН сообщал, что послы Евросоюза достигли согласия относительно использования прибыли от замороженных российских активов для помощи Украине.