Премьер Эстонии призвала передать Украине замороженные активы рф
Киев • УНН
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала лидеров ЕС передать замороженные активы России Украине для восстановления и восстановления экономики в стране.
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала лидеров ЕС передать Украине замороженные российские активы для отстройки и восстановления экономики в стране. Об этом она написала в соцсети Х, пишет УНН.
Мы должны продолжать использовать замороженные активы России в пользу Украины. Рада, что мои призывы находят отклик не только в ЕС, но и среди стран G7, включая Конгресс США и Великобританию
Она отметила, что согласно международному праву агрессор должен возместить ущерб.
"Использование замороженных активов россии поможет Украине восстановиться и восстановить свою экономику - а она нуждается в поддержке сейчас", - указала Каллас.
Более того, по ее словам, это делает мир более безопасным, если страны видят и, что они не могут пытаться завоевать своих соседей, не потеряв при этом доступ к своим глобальным резервам.
"Мы должны продемонстрировать политическое лидерство. Я с нетерпением жду обсуждения следующих шагов с лидерами ЕС на этой неделе", - указала эстонский премьер.
Ранее УНН сообщал, что послы Евросоюза достигли согласия относительно использования прибыли от замороженных российских активов для помощи Украине.
Премьер Эстонии призвала передать Украине замороженные активы рф
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала лидеров ЕС передать замороженные активы России Украине для восстановления и восстановления экономики в стране.
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