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Премьер Эстонии призвала передать Украине замороженные активы рф

Премьер Эстонии призвала передать Украине замороженные активы рф

Киев  •  УНН

30 январь 2024, 13:05  •  23787 просмотра

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Премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала лидеров ЕС передать замороженные активы России Украине для восстановления и восстановления экономики в стране.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала лидеров ЕС передать Украине замороженные российские активы для отстройки и восстановления экономики в стране. Об этом она написала в соцсети Х, пишет УНН

Мы должны продолжать использовать замороженные активы России в пользу Украины. Рада, что мои призывы находят отклик не только в ЕС, но и среди стран G7, включая Конгресс США и Великобританию

- написала премьер Эстонии. 

Она отметила, что согласно международному праву агрессор должен возместить ущерб.

"Использование замороженных активов россии поможет Украине восстановиться и восстановить свою экономику - а она нуждается в поддержке сейчас", - указала Каллас. 

Более того, по ее словам, это делает мир более безопасным, если страны видят и, что они не могут пытаться завоевать своих соседей, не потеряв при этом доступ к своим глобальным резервам.

"Мы должны продемонстрировать политическое лидерство. Я с нетерпением жду обсуждения следующих шагов с лидерами ЕС на этой неделе", - указала эстонский премьер. 

Ранее УНН сообщал, что послы Евросоюза достигли согласия относительно использования прибыли от замороженных российских активов для помощи Украине. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Политика
Прем’єрка Естонії закликала передати Україні заморожені активи рф
Estonian Prime Minister calls for the transfer of frozen Russian assets to Ukraine
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Премьер Эстонии призвала передать Украине замороженные активы рф

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала лидеров ЕС передать замороженные активы России Украине для восстановления и восстановления экономики в стране.

Политика •   •  23787 просмотра
Премьер Эстонии призвала передать Украине замороженные активы рф

Гетманцева нужно привлечь к ответственности по статье госизмена за его действия против бизнеса - политолог

Гетманцева нужно привлечь к ответственности по статье госизмена за его действия против бизнеса - политолог.

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Гетманцева нужно привлечь к ответственности по статье госизмена за его действия против бизнеса - политолог

россияне на Таврическом направлении снова используют против ВСУ запрещенные боеприпасы - Штупун

Враг продолжает нарушать обычаи ведения войны и применять боеприпасы с отравляющими веществами химического происхождения. Вчера было зафиксировано 5 таких сбросов.

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россияне на Таврическом направлении снова используют против ВСУ запрещенные боеприпасы - Штупун

Европарламент расследует обвинения в связях рф в отношении латвийского евродепутата

Европейский парламент расследует обвинения в связях латвийского депутата Татьяны Жданок с Россией. Это дело обсудят на конференции председателей Европарламента 31 января.

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Европарламент расследует обвинения в связях рф в отношении латвийского евродепутата

россияне боятся новых диверсий в оккупированном Крыму - Центр нацсопротивления

россия усиливает контрразведку в оккупированном Крыму и Херсоне для защиты мостов и ракетных складов от украинских партизан.

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россияне боятся новых диверсий в оккупированном Крыму - Центр нацсопротивления

Второй месяц зимы завершаем со стабильной ситуацией в энергетике - Шмыгаль

Украина завершает два зимних месяца со стабильной энергетической ситуацией, несмотря на продолжающиеся российские атаки.

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Второй месяц зимы завершаем со стабильной ситуацией в энергетике - Шмыгаль

Британская разведка: российская авиация все чаще бомбит свои города

По данным британской разведки, российские военные самолеты в этом месяце несколько раз случайно сбрасывали бомбы на российскую территорию из-за усталости и недостаточной подготовки воздушных и наземных экипажей. В частности, 27 января российские самолеты сбросили две бомбы на российские деревни, что привело к эвакуации до 150 человек.

Война •   •  19903 просмотра
Британская разведка: российская авиация все чаще бомбит свои города

В Днепре задержана группа торговцев оружием, которые через мессенджеры предлагали "покупателям" автоматы, гранаты и патроны - Нацполиция

В Днепре правоохранители разоблачили организованную преступную группу, которая занималась незаконной торговлей огнестрельного оружия и боеприпасов. Одного из участников группировки задержали при попытке продажи винтовки за 75 тысяч гривен. А всего они продали оружия на сумму 400 тысяч гривен.

Криминал и ЧП •   •  14611 просмотра
В Днепре задержана группа торговцев оружием, которые через мессенджеры предлагали "покупателям" автоматы, гранаты и патроны - Нацполиция

Наводил ракеты для массированной атаки 29 декабря: в Днепре задержали российского корректировщика

В Днепре, задержали бывшего боевика "лнр", который сотрудничал с фсб россии для нанесения ракетных ударов по городу. Он предоставил разведданные, которые позволили россии нанести удар по городу 29 декабря.

Война •   •  16409 просмотра
Наводил ракеты для массированной атаки 29 декабря: в Днепре задержали российского корректировщика

"єОселя" расширяется: с сегодняшнего дня по программе можно покупать частные дома и таунхаусы

Начиная с 30 января, частные дома и таунхаусы можно приобрести по программе доступного жилья в Украине. Максимальная площадь составляет 62,5 квадратных метров на одного человека, плюс 21 квадратный метр на каждого следующего члена семьи. Дома должны быть возрастом до 10 лет в крупных городах или до 3 лет в других населенных пунктах, чтобы соответствовать критериям программы.

Экономика •   •  14008 просмотра
"єОселя" расширяется: с сегодняшнего дня по программе можно покупать частные дома и таунхаусы