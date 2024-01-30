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Прем’єрка Естонії закликала передати Україні заморожені активи рф

Прем’єрка Естонії закликала передати Україні заморожені активи рф

Київ • УНН

 • 78536 перегляди

Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас закликала лідерів ЄС передати заморожені активи росії Україні для відбудови та відновлення економіки в країні.

Прем’єр-міністр Естонії Кая Каллас закликала лідерів ЄС передати Україні заморожені російські активи для відбудови та відновлення економіки в країні. Про це вона написала у соцмережі Х, пише УНН

Ми повинні продовжувати використовувати заморожені активи росії на користь України. Рада, що мої заклики знаходять відгук не лише в ЄС, але й серед країн G7, включаючи Конгрес США та Велику Британію

- написала прем’єрка Естонії. 

Вона зазначила, що згідно з міжнародним правом агресор повинен відшкодувати збитки.

"Використання заморожених активів росії допоможе Україні відновитися та відновити свою економіку - а вона потребує підтримки зараз", - вказала Каллас. 

Більше того, за її словами, це робить світ безпечнішим, якщо країни бачать і, що вони не можуть намагатися завоювати своїх сусідів, не втративши при цьому доступ до своїх глобальних резервів.

"Ми повинні продемонструвати політичне лідерство. Я з нетерпінням чекаю на обговорення наступних кроків з лідерами ЄС цього тижня", - вказала єстонська прем’єрка. 

Раніше УНН повідомляв, що п​осли Євросоюзу досягли згоди щодо використання прибутку від заморожених російських активів для допомоги Україні. 

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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