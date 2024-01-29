Посли ЄС домовилися використовувати прибутки від заморожених російських активів для допомоги у відновленні України
Київ • УНН
Посли країн ЄС домовилися використовувати прибутки від заморожених російських активів для допомоги у відновленні України. Про це повідомила Бельгія, яка головує в Раді ЄС.
Посли Євросоюзу досягли згоди щодо використання прибутку від заморожених російських активів для допомоги Україні. Про це повідомили в соцмережі Х головування Бельгії у Раді Європейського, передає УНН.
Посли ЄС щойно досягли принципової згоди щодо пропозиції про використання надприбутку, пов'язаного із замороженими активами, для підтримки відновлення України.
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Зазначається, що раніше посли погодили створення окремого рахунку, на який будуть перераховуватись ці кошти.
Посли ЄС нарешті дали зелене світло першому кроку – спрямування коштів від заморожених російських активів на окремий рахунок. Тепер справа за узгодженням наступного кроку: фактичної відправки грошей в Україну.
А вже після, Бельгійське головування в Раді ЄС заявило, що посли ЄС таки погодили пропозицію щодо використання заморожених російських активів на користь відновлення України.
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