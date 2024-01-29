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Посли ЄС домовилися використовувати прибутки від заморожених російських активів для допомоги у відновленні України

Посли ЄС домовилися використовувати прибутки від заморожених російських активів для допомоги у відновленні України

Київ • УНН

 • 100268 перегляди

Посли країн ЄС домовилися використовувати прибутки від заморожених російських активів для допомоги у відновленні України. Про це повідомила Бельгія, яка головує в Раді ЄС.

Посли Євросоюзу досягли згоди щодо використання прибутку від заморожених російських активів для допомоги Україні.  Про це повідомили в соцмережі Х головування Бельгії у Раді Європейського, передає УНН.

Посли ЄС щойно досягли принципової згоди щодо пропозиції про використання надприбутку, пов'язаного із замороженими активами, для підтримки відновлення України. 

— йдеться у повідомленні.

Деталі

Зазначається, що раніше посли погодили створення окремого рахунку, на який будуть перераховуватись ці кошти.

Посли ЄС нарешті дали зелене світло першому кроку – спрямування коштів від заморожених російських активів на окремий рахунок. Тепер справа за узгодженням наступного кроку: фактичної відправки грошей в Україну. 

– написав журналіст Рікард Йозвяк, у соцмережі Х.

А вже після, Бельгійське головування в Раді ЄС заявило, що посли ЄС таки погодили пропозицію щодо використання заморожених російських активів на користь відновлення України.

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Зокрема, йдеться про санкції, вперше застосовані ще у 2014 році після початку агресії росії проти України. Їх значно розширили починаючи з лютого 2022 р. після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

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Нагадаємо

Раніше Президент України Володимир Зеленський анонсував прогрес у розв'язання питання про конфіскацію заморожених активів рф. Він відзначив, що Україна та західні партнери наблизилися до змістовного рішення завдяки спільній роботі, проведеній у січні.

Тетяна Салганік

Тетяна Салганік

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