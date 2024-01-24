Комітет Сенату США схвалив закон про конфіскацію російських активів для відновлення України

Комітет Сенату США схвалив у середу закон, який допоможе Сполученим Штатам конфіскувати російські активи та передати їх Україні для відновлення після руйнувань, передає УНН.

Комітет із закордонних справ Сенату проголосував 20 проти 1 за безпрецедентний "Закон про відновлення економічного процвітання та можливостей (REPO) для українців".

Якби він був ухвалений повним складом Сенату та Палати представників і був підписаний президентом Джо Байденом, як очікується, цей акт відкрив би шлях для першого в історії Вашингтона арешту активів центрального банку країни, з якою він не перебуває у стагні війни.

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