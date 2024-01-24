Комитет Сената США одобрил закон о конфискации российских активов для восстановления Украины

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Требования раскрыть банковскую тайну от ликвидатора банка является нарушением закона - эксперт
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Требования раскрыть банковскую тайну от ликвидатора банка является нарушением закона - эксперт

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На какие критерии Украина будет обращать внимание во время избирательной кампании нового Генсека Совета Европы
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На какие критерии Украина будет обращать внимание во время избирательной кампании нового Генсека Совета Европы

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Налоговики не имели права начислять НДС на финансовые операции и комиссионные доходы банка "Конкорд" - эксперт
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Налоговики не имели права начислять НДС на финансовые операции и комиссионные доходы банка "Конкорд" - эксперт

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ВККС должна провести проверку публичной информации о судьях ВС в рамках их квалификационного оценивания - эксперт
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ВККС должна провести проверку публичной информации о судьях ВС в рамках их квалификационного оценивания - эксперт

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Украина ищет поддержки в ПАСЕ резолюции по депортированным детям: какие мероприятия проводит
23 январь 2024, 18:58  •  139058 просмотра

Украина ищет поддержки в ПАСЕ резолюции по депортированным детям: какие мероприятия проводит

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Возвращение украинских детей это основная тема для обсуждения на ПАСЕ - Постпред Украины при Совете Европы
23 январь 2024, 18:16  •  157732 просмотра

Возвращение украинских детей это основная тема для обсуждения на ПАСЕ - Постпред Украины при Совете Европы

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Есть идея привязать возмещение НДС к возврату валютной выручки: в Раде и Кабмине дорабатывают легализацию экспорта зерна
23 январь 2024, 17:17  •  145549 просмотра

Есть идея привязать возмещение НДС к возврату валютной выручки: в Раде и Кабмине дорабатывают легализацию экспорта зерна

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Генеральный секретарь Совета Европы выразила свое возмущение неправомерной депортацией украинских детей оккупантами
23 январь 2024, 15:57  •  142643 просмотра

Генеральный секретарь Совета Европы выразила свое возмущение неправомерной депортацией украинских детей оккупантами

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В профильном комитете сообщили, когда могут рассмотреть законопроект о множественном гражданстве
23 январь 2024, 10:49  •  156672 просмотра

В профильном комитете сообщили, когда могут рассмотреть законопроект о множественном гражданстве

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Уволить всех судей ВС одновременно во время войны нельзя, поэтому ВСП и НАБУ должны заниматься очисткой учреждения - политолог
23 январь 2024, 08:20  •  157600 просмотра

Уволить всех судей ВС одновременно во время войны нельзя, поэтому ВСП и НАБУ должны заниматься очисткой учреждения - политолог

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Комитет Сената США одобрил закон о конфискации российских активов для восстановления Украины

Комитет Сената США одобрил беспрецедентный акт, который позволит США конфисковать российские активы и использовать их для восстановления Украины.

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После жестоких ударов рф: в Харькове решили переименовать улицу Пушкинскую

В ответ на недавние жестокие атаки рф мэр Харькова Игорь Терехов предлагает переименовать улицу Пушкинскую в честь Григория Сковороды.

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В Украине 50-летняя женщина умерла от остановки сердца в стоматологической клинике после того, как ей ввели препараты перед процедурой. Начато расследование.

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На фоне массированного обстрела Херсона войсками рф, глава МВА призвал жителей города держаться подальше от окон и помнить о правиле двух стен.

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рф требует срочно созвать заседание Совбеза ООН из-за катастрофы российского самолета Ил-76

россия требует срочного созыва заседания Совета Безопасности ООН из-за катастрофы российского самолета Ил-76 в белгородской области.

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Усиление украинской ПВО и подготовка соглашения о гарантиях безопасности: Зеленский поговорил с Шольцом

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Ракетный удар по Горняку: двое погибших, и восемь раненых, включая подростка

В результате ракетного обстрела российскими оккупантами города Горняк Донецкой области два человека погибли и восемь получили ранения. Среди раненых - 16-летний парень в критическом состоянии.

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Ракетный удар по Горняку: двое погибших, и восемь раненых, включая подростка