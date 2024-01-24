Комитет Сената США одобрил закон о конфискации российских активов для восстановления Украины

Комитет Сената США одобрил в среду закон, который поможет Соединенным Штатам конфисковать российские активы и передать их Украине для восстановления после разрушений, передает УНН.

Комитет по иностранным делам Сената проголосовал 20 против 1 за беспрецедентный "Закон о восстановлении экономического процветания и возможностей (REPO) для украинцев".

Если бы он был принят полным составом Сената и Палаты представителей и был подписан президентом Джо Байденом, как ожидается, этот акт открыл бы путь для первого в истории Вашингтона ареста активов центрального банка страны, с которой он не находится в состоянии войны.

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