Послы ЕС договорились использовать доходы от замороженных российских активов для помощи в восстановлении Украины

Послы Евросоюза достигли согласия по использованию прибыли от замороженных российских активов для помощи Украине. Об этом сообщили в соцсети Х председательства Бельгии в Совете Европейского, передает УНН.

Послы ЕС только что достигли принципиального согласия по предложению об использовании сверхприбыли, связанной с замороженными активами, для поддержки восстановления Украины. - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что ранее послы согласовали создание отдельного счета, на который будут перечисляться эти средства.

Послы ЕС наконец дали зеленый свет первому шагу - направлению средств от замороженных российских активов на отдельный счет. Теперь дело за согласованием следующего шага: фактической отправки денег в Украину. - написал журналист Рикард Йозвяк, в соцсети Х.

А уже после, Бельгийское председательство в Совете ЕС заявило, что послы ЕС таки согласовали предложение по использованию замороженных российских активов в пользу восстановления Украины.

Комитет Сената США одобрил закон о конфискации российских активов для восстановления Украины

В частности, речь идет о санкциях, впервые примененных еще в 2014 году после начала агрессии России против Украины. Их значительно расширили начиная с февраля 2022 г. после полномасштабного вторжения России в Украину.

ЕС еще на полгода продлил экономические санкции против России

Напомним

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал прогресс в решении вопроса о конфискации замороженных активов рф. Он отметил, что Украина и западные партнеры приблизились к содержательному решению благодаря совместной работе, проведенной в январе.