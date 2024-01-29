ЕС еще на полгода продлил экономические санкции против России

Европейский совет продлил еще на шесть месяцев, до 31 июля 2024 года, ограничительные меры ввиду действий РФ по дестабилизации ситуации в Украине. Об этом сообщает пресс-служба Европейского Совета, пишет УНН.

Детали

В Раде напомнили, что эти санкции, впервые введенные в 2014 году, были значительно расширены с февраля 2022 года в ответ на "неспровоцированную, неоправданную и незаконную военную агрессию россии против Украины".

Сейчас они состоят из широкого спектра отраслевых мер, включая ограничения торговли, финансов, технологий и товаров двойного использования, промышленности, транспорта и предметов роскоши. Они также охватывают: запрет на импорт или передачу морской сырой нефти и определенных нефтепродуктов из россии в ЕС, запрет на использование SWIFT для нескольких российских банков и приостановление вещания и лицензий нескольких поддерживаемых Кремлем каналов дезинформации. Кроме того, были введены конкретные меры для усиления способности ЕС противодействовать обходу санкций, - говорится в сообщении.

В пресс-релизе также отмечается, что пока "незаконные действия рф продолжают нарушать запрет на применение силы, что является серьезным нарушением обязательств по международному праву, целесообразно сохранить в силе все меры, введенные ЕС, и принять дополнительные меры, если это нужно".

Напомним

В декабре прошлого года Совет ЕС принял 12-й пакет экономических и индивидуальных санкций против РФ, в частности вводится запрет на импорт, покупку или передачу алмазов из России.