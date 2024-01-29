ЕС еще на полгода продлил экономические санкции против России
Европейский Совет продлил экономические санкции против россии еще на 6 месяцев до 31 июля 2024 года в ответ на действия рф по дестабилизации ситуации в Украине. Санкции, впервые введенные в 2014 году, были значительно расширены с февраля 2022 года и включают ограничения на торговлю, финансы, технологии, промышленность, транспорт и предметы роскоши.
ЕС отрицает планы принудить Венгрию одобрить помощь Украине - СМИ
ЕС отрицает сообщения о том, что планирует ввести финансовые санкции против Венгрии, чтобы заставить ее согласиться на финансирование помощи Украине.
Для обеспечения поставок в Украину: Reinmetall строит новый завод по производству боеприпасов
Rheinmetall строит новый завод по производству боеприпасов в Германии для обеспечения стабильных поставок в Украину. Завод будет построен в рекордно короткие сроки в течение следующих нескольких месяцев.
Премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили заявил об отставке
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили подает в отставку.
Деньги на крови: суд взял под стражу экс-чиновника Одесской "экстренки"
Киевский районный суд Одессы взял под стражу бывшего и. о. директора Одесского областного центра экстренной медицинской помощи Александра Михайленко до 18 марта 2024 года с возможностью внесения залога в размере более 600 тысяч гривен.
"Пока мы не наладим двусторонние отношения": глава Минсельхоза Польши ответил, как долго может действовать эмбарго на украинскую продукцию
Польский министр ответил на вопрос, рассматривает ли правительство возможность введения односторонних ограничений на импорт из Украины, если решение Еврокомиссии, которая может принять решение о продлении правил либерализации торговли с Украиной уже на этой неделе, будет недостаточным.
В Украине остается высокая потребность в крови: Минздрав призывает украинцев к донорству
Министерство здравоохранения призывает украинцев сдать кровь, поскольку в 8 городах Украины существует насущная потребность во всех группах крови.
В Центре противодействия дезинформации предупредили о фейковых сообщениях от якобы Офиса Президента о "прекращении огня с рф"
Центр противодействия дезинформации предупредил украинцев о фейковых сообщениях о прекращении огня от якобы Офиса Президента. Они имеют целью негативно повлиять на моральный дух украинцев и доверие к руководству государства.
"Shahed-136" получили новую версию боевой части российского производства - СМИ
СМИ сообщают, что Shahed-136 получили новую версию боевой части российского производства.
BILD: Украина все чаще успешно использует новые наземные дроны
Украинские военные испытывают новые наземные беспилотники, среди которых беспилотник, устанавливающий мины, боевой беспилотник с пулеметом, а также беспилотники-камикадзе, которые могут преодолевать большие расстояния для атак на цели.