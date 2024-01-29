ЄС ще на пів року продовжив економічні санкції проти росії

Європейська рада продовжила ще на шість місяців, до 31 липня 2024 року, обмежувальні заходи з огляду на дії рф з дестабілізації ситуації в Україні. Про це повідомляє пресслужба Європейської Ради, пише УНН.

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У Раді нагадали, що ці санкції, вперше запроваджені у 2014 році, були значно розширені з лютого 2022 року у відповідь на "неспровоковану, невиправдану та незаконну військову агресію росії проти України".

Наразі вони складаються з широкого спектра галузевих заходів, включно з обмеженнями торгівлі, фінансів, технологій і товарів подвійного використання, промисловості, транспорту та предметів розкоші. Вони також охоплюють: заборону на імпорт або передачу морської сирої нафти та певних нафтопродуктів з росії до ЄС, заборону на використання SWIFT для кількох російських банків і призупинення мовлення та ліцензій кількох підтримуваних Кремлем каналів дезінформації. Крім того, були запроваджені конкретні заходи для посилення спроможності ЄС протидіяти обходу санкцій, - ідеться в повідомленні.

У пресрелізі також наголошується, що доки "незаконні дії РФ і далі порушують заборону на застосування сили, що є серйозним порушенням зобов'язань за міжнародним правом, доцільно зберегти чинними всі заходи, запроваджені ЄС, і вжити додаткових заходів, якщо це потрібно".

Нагадаємо

У грудні минулого року Рада ЄС ухвалила 12-й пакет економічних та індивідуальних санкцій проти рф, зокрема запроваджується заборона на імпорт, купівлю або передачу алмазів з росії.