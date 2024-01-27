Україна та Захід наблизилися до рішення щодо конфіскації російських активів – Президент

Завдяки роботі, проведеній у січні, Україна та західні партнери наблизилися до змістовного рішення про конфіскацію заморожений активів рф. Про це президент Володимир Зеленський сказав у вечірньому зверненні, передає УНН.

Хочу відзначити результати комунікації з партнерами щодо російських активів: за цей місяць ми наблизилися до рішення, якого потребуємо, яке буде справедливим

Він нагадав, що заморожені в різних юрисдикціях російські активи, як активи самої держави-терориста, так і повʼязаних з нею осіб, мають працювати для захисту від російської ж агресії та мають бути конфісковані.

Ми робимо все, щоб це рішення було змістовно підготовлено найближчим часом

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Президент також зазначив, необхідність нового санкційного пакету Євросоюзу, який готується. Також готуються нові кроки, щоб обмежити російську здатність обходити санкції, додав він.

Кожен прояв тиску на Росію – це наближення миру. Кожен прояв допомоги Україні – це захист життя. Я вдячний усім, хто з Україною! Дякую всім, хто бʼється, працює заради нашої держави, нашої незалежності, наших людей!