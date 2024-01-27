Украина и Запад приблизились к решению о конфискации российских активов - Президент

Благодаря работе, проведенной в январе, Украина и западные партнеры приблизились к содержательному решению о конфискации замороженных активов рф. Об этом президент Владимир Зеленский сказал в вечернем обращении, передает УНН.

Хочу отметить результаты коммуникации с партнерами по российским активам: за этот месяц мы приблизились к решению, в котором нуждаемся, которое будет справедливым - сказал президент.

Он напомнил, что замороженные в различных юрисдикциях российские активы, как активы самого государства-террориста, так и связанных с ним лиц, должны работать для защиты от российской же агрессии и должны быть конфискованы.

Мы делаем все, чтобы это решение было содержательно подготовлено в ближайшее время - добавил он.

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Президент также отметил, необходимость нового санкционного пакета Евросоюза, который готовится. Также готовятся новые шаги, чтобы ограничить российскую способность обходить санкции, добавил он.

Каждое проявление давления на россию - это приближение мира. Каждое проявление помощи Украине - это защита жизни. Я благодарен всем, кто с Украиной! Спасибо всем, кто сражается, работает ради нашего государства, нашей независимости, наших людей! - сказал Владимир Зеленский.

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