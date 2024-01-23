Обсудили финансовую поддержку Украины и замороженные активы рф: Шмыгаль провел онлайн-встречу с министром финансов США

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел онлайн разговор с министром финансов США Джанет Йеллен. Об этом глава украинского правительства рассказал в своем Telegram-канале, передает УНН.

Детали

Обсудили актуальные вопросы. Тесно сотрудничаем с МВФ и ЕС над совместными программами финансирования и рассчитываем на дальнейшую поддержку со стороны Соединенных Штатов. Это критически важно для сохранения макрофинансовой устойчивости нашего государства - резюмировал Шмыгаль.

Украинский премьер также отметил высокий уровень сотрудничества со спецпредставителем США по вопросам экономического восстановления Украины Пенни Прицкер над реализацией шагов и реформ для роста экономики.

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Дополнение

Отдельное внимание стороны сосредоточили на вопросе конфискации российских активов и направления этих средств на поддержку Украины.

Уже имеем первое подобное решение от США. Благодарен Соединенным Штатам и лично госпоже Йеллен за лидерство в продвижении этой инициативы среди стран G7. Прилагаем совместные усилия, чтобы заставить агрессора платить - добавил Денис Шмыгаль.

По его словам, госпожа министр также высоко оценила прогресс Украины в выполнении реформ и структурных маяков и заверила, что поддержка нашего государства остается приоритетом для президента Байдена и правительства США.

Напомним

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина стремится к замороженным активам России, а не к замороженному конфликту. Он отметил необходимость привлечения к ответственности, включая судебные процессы и возмещение убытков.