Обсудили финансовую поддержку Украины и замороженные активы рф: Шмыгаль провел онлайн-встречу с министром финансов США

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Украина ищет поддержки в ПАСЕ резолюции по депортированным детям: какие мероприятия проводит
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Украина ищет поддержки в ПАСЕ резолюции по депортированным детям: какие мероприятия проводит

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Возвращение украинских детей это основная тема для обсуждения на ПАСЕ - Постпред Украины при Совете Европы
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Возвращение украинских детей это основная тема для обсуждения на ПАСЕ - Постпред Украины при Совете Европы

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Есть идея привязать возмещение НДС к возврату валютной выручки: в Раде и Кабмине дорабатывают легализацию экспорта зерна
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Есть идея привязать возмещение НДС к возврату валютной выручки: в Раде и Кабмине дорабатывают легализацию экспорта зерна

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Генеральный секретарь Совета Европы выразила свое возмущение неправомерной депортацией украинских детей оккупантами
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Генеральный секретарь Совета Европы выразила свое возмущение неправомерной депортацией украинских детей оккупантами

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В профильном комитете сообщили, когда могут рассмотреть законопроект о множественном гражданстве
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В профильном комитете сообщили, когда могут рассмотреть законопроект о множественном гражданстве

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Уволить всех судей ВС одновременно во время войны нельзя, поэтому ВСП и НАБУ должны заниматься очисткой учреждения - политолог
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Уволить всех судей ВС одновременно во время войны нельзя, поэтому ВСП и НАБУ должны заниматься очисткой учреждения - политолог

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Директор юридического департамента НБУ нарушил право банка "Конкорд" на справедливый суд - правозащитник
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Директор юридического департамента НБУ нарушил право банка "Конкорд" на справедливый суд - правозащитник

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"Мадьяр" назвал четыре пункта усовершенствования врагом дронов, среди них использование ИИ
22 январь 2024, 16:51  •  160463 просмотра

"Мадьяр" назвал четыре пункта усовершенствования врагом дронов, среди них использование ИИ

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"Мадьяр" рассказал об основных принципах подхода к мобилизации в новое подразделение
22 январь 2024, 15:40  •  177814 просмотра

"Мадьяр" рассказал об основных принципах подхода к мобилизации в новое подразделение

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Эксперт объяснил, какое значение будет иметь и на какие вызовы отвечает введение множественного гражданства
22 январь 2024, 13:19  •  167321 просмотра

Эксперт объяснил, какое значение будет иметь и на какие вызовы отвечает введение множественного гражданства

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Обсудили финансовую поддержку Украины и замороженные активы рф: Шмыгаль провел онлайн-встречу с министром финансов США

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Обсудили финансовую поддержку Украины и замороженные активы рф: Шмыгаль провел онлайн-встречу с министром финансов США

Последствия российского удара на Киевщине: количество пострадавших возросло до четырех

Кроме того, повреждены 3 многоэтажки, хозяйственные постройки, 21 легковое авто, здание кафе. Обломки российских ракет были обнаружены и на территориях двух учебных заведений.

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Последствия российского удара на Киевщине: количество пострадавших возросло до четырех

Есть идея привязать возмещение НДС к возврату валютной выручки: в Раде и Кабмине дорабатывают легализацию экспорта зерна

Украинское правительство и Верховная Рада разрабатывают стратегию борьбы с "черным" экспортом зерна, включая возможную привязку возмещения НДС к возврату валютной выручки.

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Есть идея привязать возмещение НДС к возврату валютной выручки: в Раде и Кабмине дорабатывают легализацию экспорта зерна

В Харькове из-под завалов достали тело девочки-подростка: количество погибших в результате удара рф возросло до восьми

Восемь человек погибли, в том числе девочка 10-12 лет, в результате российского ракетного удара по Харькову.

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Большую часть Крыма «отрубят» от Интернета в ночь на 24 января – СМИ

Большая часть Крыма останется без интернета в ночь на 24 января в связи с плановыми работами российского провайдера "Миранда-медиа". Ожидается, что услуги будут недоступны с полуночи до 6 утра.

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Большую часть Крыма «отрубят» от Интернета в ночь на 24 января – СМИ

Шмыгаль обсудил усиление санкций против рф с президентом Европейской народной партии

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретился с президентом Европейской народной партии Манфредом Вебером и призвал к усилению санкций против россии, и продолжению европейской помощи Украине.

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Шмыгаль обсудил усиление санкций против рф с президентом Европейской народной партии

"Все предоставленное оружие Украина использует для защиты от российской агрессии" - Ллойд Остин

Министр обороны США Ллойд Остин отрицает слухи про нецелевое использования или незаконную передачу американского оружия, предоставленного Украине. Остин отмечает, что Украина использует предоставленное оружие для самозащиты от российской агрессии.

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"Все предоставленное оружие Украина использует для защиты от российской агрессии" - Ллойд Остин

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СБУ предупреждает о массированной электронной кампании, вероятно, организованной российскими хакерами, которая направлена на украинцев, включая чиновников и частные компании.

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Благотворители помогли военному из Черкасской области завоевать статус "инвалид войны"

Благотворители помогли военнослужащему Сергею Шнудеру получить статус "инвалида войны" - собрали весь пакет необходимых документов для медико-социальной экспертной комиссии.

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Россияне атаковали село на Херсонщине: погибли два человека

Российские войска совершили воздушный налет на село Саблуковка в Херсонской области, в результате чего погибло два человека. Атака была направлена на жилой дом, вызвав его полное разрушение.

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