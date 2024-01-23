Шмыгаль обсудил усиление санкций против рф с президентом Европейской народной партии

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретился с президентом Европейской народной партии Манфредом Вебером. Об этом глава украинского правительства рассказал на своем Telegram-канале, передает УНН.

Детали

Обсудили необходимость усиления санкций в отношении россии в рамках подготовки 13-го пакета. Поднял вопрос конфискации замороженных российских активов в ЕС. На повестке дня - продолжение всесторонней помощи Украине со стороны Европарламента и всех европейских институтов - заявил Шмыгаль.

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Премьер-министр Украины также поблагодарил партнеров за поддержку инициатив по предоставлению нашей стране оружия и боеприпасов, гуманитарной помощи и своевременного финансирования.

В частности, за поддержку инициативы по созданию программы Ukraine Facility на 50 млрд евро в течение 2024-2027 годов.

Ожидаем дальнейших мощных решений со стороны наших европейских друзей - подытожил глава украинского правительства.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с председателем группы Европейской народной партии Европейского парламента Манфредом Вебером, чтобы обсудить вопросы европейской интеграции и ситуации с безопасностью в Украине.

Зеленский проинформировал Вебера об ожиданиях Украины от будущего Европейского Совета, в частности относительно разблокирования 50 миллиардов евро помощи Украине.

Напомним,

Как сообщалось, лидеры ЕС начали обсуждение нового пакета санкций против рф, который хотят принять до 24 февраля - второй годовщины полномасштабного вторжения россии в Украину.