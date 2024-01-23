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Шмигаль обговорив посилення санкцій проти рф з президентом Європейської народної партії

Шмигаль обговорив посилення санкцій проти рф з президентом Європейської народної партії

Київ • УНН

 • 28600 перегляди

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся з президентом Європейської народної партії Манфредом Вебером і закликав до посилення санкцій проти росії, і продовження європейської допомоги Україні.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся  із президентом Європейської народної партії Манфредом Вебером. Про це глава українського уряду розповів на своєму Telegram-каналі, передає УНН.

Деталі 

Обговорили необхідність посилення санкцій щодо росії в межах підготовки 13-го пакету. Порушив питання конфіскації заморожених російських активів у ЄС. На порядку денному — продовження всебічної допомоги Україні з боку Європарламенту та всіх європейських інституцій

- заявив Шмигаль.

ЄС розглядає санкції проти російського алюмінію у новому пакеті, але ядерна енергія чи СПГ "недоступні" - Politico23.01.24, 14:15 • 34380 переглядiв

Прем'єр-міністр України також подякував партнерам за підтримку ініціатив щодо надання нашій країні зброї та боєприпасів, гуманітарної допомоги та своєчасного фінансування.

Зокрема, за підтримку ініціативи щодо створення програми Ukraine Facility на 50 млрд євро протягом 2024-2027 років.

Очікуємо на подальші потужні рішення з боку наших європейських друзів

- підсумував глава українського уряду.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з головою групи Європейської народної партії Європейського парламенту Манфредом Вебером, щоб обговорити питання європейської інтеграції та безпекової ситуації в Україні.

Зеленський поінформував Вебера про очікування України від майбутньої Європейської Ради, зокрема щодо розблокування 50 мільярдів євро допомоги Україні.

Нагадаємо

Як повідомлялося, лідери ЄС почали обговорення нового пакету санкцій проти рф, який хочуть ухвалити до 24 лютого - другої річниці повномасштабного вторгнення росії в Україну.

Володимир Омельченко

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