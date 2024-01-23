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Зеленський зустрівся з президентом Європейської народної партії: говорили про євроінтеграцію та безпеку

Зеленський зустрівся з президентом Європейської народної партії: говорили про євроінтеграцію та безпеку

Київ • УНН

 • 24896 перегляди

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з головою групи Європейської народної партії Європейського парламенту Манфредом Вебером, щоб обговорити питання європейської інтеграції та безпекової ситуації в Україні. Зеленський поінформував Вебера про очікування України від майбутньої Європейської Ради, зокрема щодо розблокування 50 мільярдів євро допомоги Україні.

Президент Володимир Зеленський зустрівся із головою групи Європейського парламенту "Європейська народна партія" Манфредом Вебером. Вони обговорили зокрема, роботу на євроінтеграційному шляху та безпекову ситуацію в Україні. Про це УНН повідомляє  з посиланням на ОП.

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президентом Європейської народної партії, головою групи Європейського парламенту "Європейська народна партія" Манфредом Вебером, який перебуває з візитом у нашій країні.

 - йдеться в повідомленні.

Деталі

Зеленський подякував групі "Європейська народна партія" та всьому Європарламенту за лідерство в підтримці України із самого початку повномасштабної агресії рф.    

"Під час зустрічі сторони обмінялися думками щодо очікувань від цьогорічних виборів до Європейського парламенту, які відбудуться в червні. Володимир Зеленський висловив сподівання, що Україна матиме високий рівень підтримки від Європейського Союзу і після виборів", - зазначається в повідомленні.  

Зі свого боку Манфред Вебер наголосив, що Україна може повністю розраховувати на підтримку представників Європейської народної партії на різних рівнях, зокрема в комунікації з іноземними лідерами. Окрему увагу співрозмовники приділили безпековій ситуації в Україні.

Особливо вдячні нашим партнерам за системи протиповітряної та протиракетної оборони. Вони не лише захищають життя, а й дають Україні змогу розвивати власну економіку. 

– зазначив Зеленський.

Під час розмови Зеленський поінформував лідера Європейської народної партії щодо очікувань України від найближчого засідання Європейської ради.  

 Розраховуємо на розблокування 50 мільярдів євро допомоги нашій державі з боку ЄС на спеціальному засіданні Європейської ради 1 лютого. 

– висловив сподівання Президент.  

Сторони також докладно обговорили поступ України на євроінтеграційному шляху.

Доповнення  

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявляв, що країни ЄС у будь-якому випадку прийме рішення про виділення 50 млрд євро Україні, навіть якщо Угорщина буде проти.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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