Зеленский встретился с президентом Европейской народной партии: говорили о евроинтеграции и безопасности
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с председателем группы Европейской народной партии Европейского парламента Манфредом Вебером, чтобы обсудить вопросы европейской интеграции и ситуации с безопасностью в Украине. Зеленский проинформировал Вебера об ожиданиях Украины от будущего Европейского Совета, в частности относительно разблокирования 50 миллиардов евро помощи Украине.
Президент Владимир Зеленский встретился с председателем группы Европейского парламента "Европейская народная партия" Манфредом Вебером. Они обсудили в частности, работу на евроинтеграционном пути и ситуацию с безопасностью в Украине. Об этом УНН сообщает с ссылкой на ОП.
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом Европейской народной партии, председателем группы Европейского парламента "Европейская народная партия" Манфредом Вебером, который находится с визитом в нашей стране.
Детали
Зеленский поблагодарил группу "Европейская народная партия" и весь Европарламент за лидерство в поддержке Украины с самого начала полномасштабной агрессии рф.
"Во время встречи стороны обменялись мнениями относительно ожиданий от нынешних выборов в Европейский парламент, которые состоятся в июне. Владимир Зеленский выразил надежду, что Украина будет иметь высокий уровень поддержки от Европейского Союза и после выборов", - отмечается в сообщении.
Со своей стороны Манфред Вебер отметил, что Украина может полностью рассчитывать на поддержку представителей Европейской народной партии на разных уровнях, в частности в коммуникации с иностранными лидерами. Отдельное внимание собеседники уделили ситуации с безопасностью в Украине.
Особенно благодарны нашим партнерам за системы противовоздушной и противоракетной обороны. Они не только защищают жизнь, но и дают Украине возможность развивать собственную экономику.
Во время разговора Зеленский проинформировал лидера Европейской народной партии относительно ожиданий Украины от ближайшего заседания Европейского совета.
Рассчитываем на разблокирование 50 миллиардов евро помощи нашему государству со стороны ЕС на специальном заседании Европейского совета 1 февраля.
Стороны также подробно обсудили прогресс Украины на евроинтеграционном пути.
Дополнение
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявлял, что страны ЕС в любом случае примет решение о выделении 50 млрд евро Украине, даже если Венгрия будет против.
Зеленский встретился с президентом Европейской народной партии: говорили о евроинтеграции и безопасности
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с председателем группы Европейской народной партии Европейского парламента Манфредом Вебером, чтобы обсудить вопросы европейской интеграции и ситуации с безопасностью в Украине. Зеленский проинформировал Вебера об ожиданиях Украины от будущего Европейского Совета, в частности относительно разблокирования 50 миллиардов евро помощи Украине.
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