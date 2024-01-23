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Обговорили фінансову підтримку України та заморожені активи рф: Шмигаль провів онлайн-зустріч з міністром фінансів США

Обговорили фінансову підтримку України та заморожені активи рф: Шмигаль провів онлайн-зустріч з міністром фінансів США

Київ • УНН

 • 104573 перегляди

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль провів результативні переговори з міністром фінансів США Джанет Єллен щодо спільних програм фінансування МВФ і ЄС та санкцій проти росії.

Прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль провів онлайн розмову з міністром фінансів США Джанет Єллен. Про це глава українського уряду розповів у своєму Telegram-каналі, передає УНН.

Деталі 

Обговорили актуальні питання. Тісно співпрацюємо з МВФ і ЄС над спільними програмами фінансування й розраховуємо на подальшу підтримку з боку Сполучених Штатів. Це критично важливо для збереження макрофінансової стійкості нашої держави

- резюмував Шмигаль. 

Український прем'єр також відзначив  високий рівень співпраці зі спецпредставницею США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер над реалізацією кроків і реформ для зростання економіки. 

Шмигаль обговорив посилення санкцій проти рф з президентом Європейської народної партії23.01.24, 19:02 • 28600 переглядiв

Доповнення 

Окрему увагу сторони зосередили на питанні конфіскації російських активів і спрямування цих коштів на підтримку України.

Уже маємо перше подібне рішення від США. Вдячний Сполученим Штатам й особисто пані Єллен за лідерство в просуванні цієї ініціативи серед країн G7. Докладаємо спільних зусиль, щоб змусити агресора платити 

- додав Денис Шмигаль. 

За його словами, пані міністр  також високо оцінила прогрес України у виконанні реформ і структурних маяків та запевнила, що підтримка нашої держави залишається пріоритетом для президента Байдена та уряду США.

Нагадаємо

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна прагне заморожених активів росії, а не замороженого конфлікту. Він наголосив на необхідності притягнення до відповідальності, включаючи судові процеси та відшкодування збитків.

Володимир Омельченко

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