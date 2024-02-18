США перевели Эстонии около 500 тыс. долл. конфискованных активов рф для Украины

Минюст США перевел в Эстонию около 500 тыс. долл. конфискованных российских активов в пользу Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на министерство юстиции США.

Заместитель генерального прокурора Лиза Монако и генеральный секретарь Эстонии Тинис Саар объявили на Мюнхенской конференции по безопасности о переводе почти 500 тысяч долларов конфискованных российских средств с целью оказания помощи Украине - говорится в сообщении.

Сообщается, что средства были конфискованы Соединенными Штатами после развала сети незаконных закупок, которая пыталась импортировать в россию высокоточный станок американского производства, который использовался в оборонной сфере и секторе распространения ядерного оружия.

Кроме того, в среду, 14 февраля, гражданин Латвии, обвиняемый в уголовном преступлении в связи со схемой закупок, признал себя виновным в нарушении экспортных законов и правил США.

Эта передача является первой в своем роде передачей США иностранному союзнику с явной целью оказания помощи Украине.. - отмечается в сообщении.

В Минюсте объяснили, что конфискованные средства переводятся в Эстонию, поскольку пока нет возможности осуществить прямой перевод в Украину.

Эстония будет использовать средства для проекта по ускорению оценки убытков и критического ремонта украинской системы распределения и передачи электроэнергии, которая была целенаправленно атакована российскими войсками.

Дополнение

Ранее сообщалось, что США передадут Украине полмиллиона долларов от замороженных российских активов через Эстонию.