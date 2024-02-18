США перевели Эстонии около 500 тыс. долл. конфискованных активов рф для Украины
Киев • УНН
США перечислили Эстонии около $500 тыс. конфискованных российских активов, чтобы помочь Украине с ремонтом поврежденной в результате российских атак электросети.
Минюст США перевел в Эстонию около 500 тыс. долл. конфискованных российских активов в пользу Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на министерство юстиции США.
Заместитель генерального прокурора Лиза Монако и генеральный секретарь Эстонии Тинис Саар объявили на Мюнхенской конференции по безопасности о переводе почти 500 тысяч долларов конфискованных российских средств с целью оказания помощи Украине
Сообщается, что средства были конфискованы Соединенными Штатами после развала сети незаконных закупок, которая пыталась импортировать в россию высокоточный станок американского производства, который использовался в оборонной сфере и секторе распространения ядерного оружия.
Кроме того, в среду, 14 февраля, гражданин Латвии, обвиняемый в уголовном преступлении в связи со схемой закупок, признал себя виновным в нарушении экспортных законов и правил США.
Эта передача является первой в своем роде передачей США иностранному союзнику с явной целью оказания помощи Украине..
В Минюсте объяснили, что конфискованные средства переводятся в Эстонию, поскольку пока нет возможности осуществить прямой перевод в Украину.
Эстония будет использовать средства для проекта по ускорению оценки убытков и критического ремонта украинской системы распределения и передачи электроэнергии, которая была целенаправленно атакована российскими войсками.
Дополнение
Ранее сообщалось, что США передадут Украине полмиллиона долларов от замороженных российских активов через Эстонию.
США перевели Эстонии около 500 тыс. долл. конфискованных активов рф для Украины
США перечислили Эстонии около $500 тыс. конфискованных российских активов, чтобы помочь Украине с ремонтом поврежденной в результате российских атак электросети.
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