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США перевели Эстонии около 500 тыс. долл. конфискованных активов рф для Украины

США перевели Эстонии около 500 тыс. долл. конфискованных активов рф для Украины

Киев  •  УНН

18 февраля 2024, 08:50  •  34178 просмотра

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США перечислили Эстонии около $500 тыс. конфискованных российских активов, чтобы помочь Украине с ремонтом поврежденной в результате российских атак электросети.

Минюст США перевел в Эстонию около 500 тыс. долл. конфискованных российских активов в пользу Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на министерство юстиции США.

Заместитель генерального прокурора Лиза Монако и генеральный секретарь Эстонии Тинис Саар объявили на Мюнхенской конференции по безопасности о переводе почти 500 тысяч долларов конфискованных российских средств с целью оказания помощи Украине

- говорится в сообщении. 

Сообщается, что средства были конфискованы Соединенными Штатами после развала сети незаконных закупок, которая пыталась импортировать в россию высокоточный станок американского производства, который использовался в оборонной сфере и секторе распространения ядерного оружия.

Кроме того, в среду, 14 февраля, гражданин Латвии, обвиняемый в уголовном преступлении в связи со схемой закупок, признал себя виновным в нарушении экспортных законов и правил США.

Эта передача является первой в своем роде передачей США иностранному союзнику с явной целью оказания помощи Украине..

- отмечается в сообщении.

В Минюсте объяснили, что конфискованные средства переводятся в Эстонию, поскольку пока нет возможности осуществить прямой перевод в Украину.

Эстония будет использовать средства для проекта по ускорению оценки убытков и критического ремонта украинской системы распределения и передачи электроэнергии, которая была целенаправленно атакована российскими войсками.

Дополнение

Ранее сообщалось, что США передадут Украине полмиллиона долларов от замороженных российских активов через Эстонию.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВойнаПолитика
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
estoniyaЭстония
ukrainaУкраина
США переказали Естонії близько 500 тис. дол. конфіскованих активів рф для України
The United States transferred about $500 thousand of confiscated Russian assets to Estonia for Ukraine
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