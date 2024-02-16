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Використання активів рф для допомоги Україні: Euroclear застерігає від варіанту G7 з заставою - FT

Використання активів рф для допомоги Україні: Euroclear застерігає від варіанту G7 з заставою - FT

Київ • УНН

 • 22294 перегляди

Euroclear попередив, що використання заморожених російських активів як застави для випуску боргових зобов'язань для України може створити ризики для фінансової стабільності Європи та наразити Euroclear на судові позови.

Euroclear попередила, що план G7 щодо використання заморожених активів росії як запобіжного механізму для випуску боргових зобов'язань для України створить ризики для фінансової стабільності Європи, повідомляє Financial Times, пише УНН.

Деталі

В інтерв'ю Financial Times виконавчий директор центрального депозитарію цінних паперів у Брюсселі Лів Мострі заявила, що план, що обговорюється, буде "досить близький до непрямого арешту" активів і піддасть компанію судовим претензіям.

Так, Мострі застерегла від пропозиції, висунутої Бельгією як компромісу між прагненням США конфіскувати базові активи та більш неохочою позицією Європи. Компроміс передбачав використання активів як застави для залучення боргу та змусити росію погасити його пізніше або, якщо вона цього не зробить, конфіскувати активи, вказує видання.

"Використання активів, які вам не належать, як застави досить близьке до непрямого арешту або зобов'язання про майбутній арешт, що може мати такі самі наслідки для ринків, як і прямий арешт", - сказала Мострі, додавши, що це також може піддати Euroclear судовим позовам щодо активів.

"Ми не бачимо, як центральний російський банк просто погодиться на те, що було арештовано і що зобов’язання Euroclear перед ними припинили існування", - сказала вона.

"Я вірю, що розсудливість і раціональність переможуть, - сказала Мострі. - Коли ми переходимо до логіки арешту активів... тоді ви бачите, що довіра до системи Euroclear, довіра до європейських ринків капіталу, довіра до євро як валюти суттєво постраждали".

"Ми повинні бути дуже уважними до привабливості євро та європейських ринків капіталу для міжнародних інвесторів", - сказала Мострі.

При цьому генеральний директор була більш прихильною до окремих планів ЄС щодо використання прибутку, отриманого від цих активів, для допомоги Україні, вважаючи цей крок менш ризикованим, оскільки Euroclear не виплачує процентний дохід клієнтам, а прибуток "законно належить Euroclear".

"Ми погодилися б на такий захід, - сказала Мострі про плани конфіскувати прибуток. - Це ... ми вважаємо, що щодо цього прибутку ризик трохи нижче".

Euroclear вже відкладає прибуток, який у 2023 році становив 3,25 млрд євро після сплати податків, як "спеціальний буфер, пов'язаний із російською ситуацією", сказала Мострі. Плани ЄС щодо вилучення прибутку не вплинуть на прибуток у 2023 році.

За словами Мострі, Euroclear вже стикається з 50-100 позовами в російських судах щодо знерухомлених активів, і кількість справ, ймовірно, зростатиме. Компанія вже програла кілька справ, і хоч вона подала апеляції, малоймовірно, що результат зміниться, оскільки росія вважає західні санкції незаконними, сказала вона.

"Безперечно, буфери, які ми маємо, достатньо сильні, щоб захистити себе", – додала вона щодо пов’язаних з цим витрат.

Доповнення

Euroclear зберігає близько 191 млрд євро, що належать російському центральному банку, більшість із 260 млрд євро суверенних активів було знерухомлено за кордоном після повномасштабного вторгнення москви в Україну в лютому 2022 року.

Минулого року Euroclear заробила 4,4 мільярда євро на реінвестуванні залишків коштів за цінними паперами з терміном погашення, що настав, таких як погашення і купонні виплати, які не могли бути виплачені російським клієнтам.

Мострі сказала, що залежно від зміни процентних ставок Euroclear може заробити аналогічні суми у 2024 році, оскільки знерухомлені цінні папери продовжать перетворюватися на готівку, або навіть перевищити цю суму, якщо ставки взагалі не знизяться.

Минулого місяця ЄС погодився виділити мільярди прибутку від активів для підтримки відновлення України, яке оцінюється майже у 500 мільярдів доларів протягом наступного десятиліття.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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