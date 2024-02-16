Использование активов рф для помощи Украине: Euroclear предостерегает от варианта G7 с залогом - FT
Киев • УНН
Euroclear предупредил, что использование замороженных российских активов в качестве залога для выпуска долговых обязательств для Украины может создать риски для финансовой стабильности Европы и подвергнуть Euroclear судебным искам.
Euroclear предупредила, что план G7 по использованию замороженных активов россии в качестве предохранительного механизма для выпуска долговых обязательств для Украины создаст риски для финансовой стабильности Европы, сообщает Financial Times, пишет УНН.
Детали
В интервью Financial Times исполнительный директор центрального депозитария ценных бумаг в Брюсселе Лив Мостри заявила, что обсуждаемый план будет "достаточно близок к непрямому аресту" активов и подвергнет компанию судебным претензиям.
Мостри предостерегла от предложения, выдвинутого Бельгией в качестве компромисса между стремлением США конфисковать базовые активы и более неохотной позицией Европы. Компромисс предусматривал использование активов в качестве залога для привлечения долга и заставить россию погасить его позже или, если она этого не сделает, конфисковать активы, указывает издание.
"Использование активов, которые вам не принадлежат, в качестве залога достаточно близко к непрямому аресту или обязательству о будущем аресте, что может иметь такие же последствия для рынков, как и прямой арест", - сказала Мостри, добавив, что это также может подвергнуть Euroclear судебным искам в отношении активов.
"Мы не видим, как центральный российский банк просто согласится на то, что было арестовано и что обязательства Euroclear перед ними прекратили существование", - сказала она.
"Я верю, что здравомыслие и рациональность победят, - сказала Мостри. - Когда мы переходим к логике ареста активов... тогда вы видите, что доверие к системе Euroclear, доверие к европейским рынкам капитала, доверие к евро как валюте существенно пострадали".
"Мы должны быть очень внимательными к привлекательности евро и европейских рынков капитала для международных инвесторов", - сказала Мостри.
При этом генеральный директор была более благосклонна к отдельным планам ЕС по использованию прибыли, полученной от этих активов, для помощи Украине, считая этот шаг менее рискованным, поскольку Euroclear не выплачивает процентный доход клиентам, а прибыль "законно принадлежит Euroclear".
"Мы согласились бы на такую меру, - сказала Мостри о планах конфисковать прибыль. - Это ... мы считаем, что в отношении этой прибыли риск немного ниже".
Euroclear уже откладывает прибыль, которая в 2023 году составила 3,25 млрд евро после уплаты налогов, как "специальный буфер, связанный с российской ситуацией", сказала Мостри. Планы ЕС по изъятию прибыли не повлияют на прибыль в 2023 году.
По словам Мостри, Euroclear уже сталкивается с 50-100 исками в российских судах по обездвиженным активам, и количество дел, вероятно, будет расти. Компания уже проиграла несколько дел, и хоть она подала апелляции, маловероятно, что результат изменится, поскольку россия считает западные санкции незаконными, сказала она.
"Бесспорно, буферы, которые мы имеем, достаточно сильны, чтобы защитить себя", - добавила она относительно связанных с этим расходов.
Дополнение
Euroclear хранит около 191 млрд евро, принадлежащих российскому центральному банку, большинство из 260 млрд евро суверенных активов было обездвижено за рубежом после полномасштабного вторжения москвы в Украину в феврале 2022 года.
В прошлом году Euroclear заработала 4,4 миллиарда евро на реинвестировании остатков средств по ценным бумагам с истекшим сроком погашения, таких как погашения и купонные выплаты, которые не могли быть выплачены российским клиентам.
Мостри сказала, что в зависимости от изменения процентных ставок Euroclear может заработать аналогичные суммы в 2024 году, поскольку обездвиженные ценные бумаги продолжат превращаться в наличные, или даже превысить эту сумму, если ставки вообще не снизятся.
В прошлом месяце ЕС согласился выделить миллиарды прибыли от активов для поддержки восстановления Украины, которое оценивается почти в 500 миллиардов долларов в течение следующего десятилетия.
Использование активов рф для помощи Украине: Euroclear предостерегает от варианта G7 с залогом - FT
Euroclear предупредил, что использование замороженных российских активов в качестве залога для выпуска долговых обязательств для Украины может создать риски для финансовой стабильности Европы и подвергнуть Euroclear судебным искам.
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