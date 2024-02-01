Euroclear заработал более 4 миллиардов евро на замороженных российских активах

Международный депозитарий Euroclear в 2023 году получил около 4,4 миллиарда евро процентных доходов от российских активов, замороженных из-за санкций. Об этом говорится в пресс-релизе депозитария, передает УНН.

Детали

Отмечается, что с учетом бельгийского корпоративного налога эти доходы создадут 1,09 млрд евро налоговых поступлений для бельгийского государства.

Согласно пресс-релизу, чистый процентный доход депозитария в прошлом году составил 5,5 млрд евро, из которых 4,4 млрд евро приходится именно на проценты, связанные с подсанкционными активами рф.

Послы ЕС договорились использовать доходы от замороженных российских активов для помощи в восстановлении Украины

В то же время российские санкции и контрмеры привели к прямым затратам в 62 миллиона евро и потере прибыли от бизнеса в 24 миллиона евро.

Euroclear продолжает отделять прибыли, связанные с санкциями россии, от основных финансовых результатов и сохраняет эти прибыли до получения дальнейших указаний по распределению или управлению такими доходами - говорится в пресс-релизе.

Дополнение

В октябре 2023 года Бельгия объявила, что создаст специальный украинский фонд объемом 1,7 млрд евро, в который будут зачисляться поступления от налогов на доходы с замороженных российских активов, прежде всего в Euroclear.

Всего в ЕС заморожено около 200 миллиардов евро активов центробанка рф. Прежде всего, они сконцентрированы в европейском депозитарии Euroclear.

Напомним,

Комитет по политическим вопросам Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) принял проект резолюции по конфискации замороженных российских активов и их использованию для поддержки восстановления Украины.