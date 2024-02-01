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Euroclear заробив понад 4 мільярд євро на заморожених російських активах

Euroclear заробив понад 4 мільярд євро на заморожених російських активах

Київ • УНН

 • 29231 перегляди

Euroclear продовжує відокремлювати прибутки, пов’язані з санкціями росії, від основних фінансових результатів і зберігає ці прибутки до отримання подальших вказівок щодо розподілу або управління такими прибутками.

Міжнародний депозитарій Euroclear у 2023 році отримав близько 4,4 мільярда євро відсоткових доходів від російських активів, заморожених через санкції. Про це йдеться в пресрелізі депозитарію, передає УНН.

Деталі 

Зазначається, що з урахуванням бельгійського корпоративного податку ці прибутки створять 1,09 млрд євро податкових надходжень для бельгійської держави.

Згідно з пресрелізом, чистий процентний дохід депозитарію торік склав 5,5 млрд євро, з яких 4,4 млрд євро припадає саме на відсотки, пов'язані з підсанкційними активами рф.

Посли ЄС домовилися використовувати прибутки від заморожених російських активів для допомоги у відновленні України29.01.24, 22:59 • 100268 переглядiв

Водночас російські санкції та контрзаходи призвели до прямих витрат у 62 мільйони євро та втрати прибутку від бізнесу у 24 мільйони євро.

Euroclear продовжує відокремлювати прибутки, пов’язані з санкціями росії, від основних фінансових результатів і зберігає ці прибутки до отримання подальших вказівок щодо розподілу або управління такими прибутками

- йдеться в пресрелізі.

Доповнення

У жовтні 2023 року Бельгія оголосила, що створить спеціальний український фонд обсягом 1,7 млрд євро, до якого зараховуватимуть надходження від податків на доходи із заморожених російських активів, передусім в Euroclear.

Загалом в ЄС заморожено близько 200 мільярдів євро активів центробанку рф. Передусім, вони сконцентровані у європейському депозитарії Euroclear.

Нагадаємо

Комітет із політичних питань Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) ухвалив проєкт резолюції щодо конфіскації заморожених російських активів та їхнього використання для підтримки відновлення України.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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