Euroclear заробив понад 4 мільярд євро на заморожених російських активах
Київ • УНН
Euroclear продовжує відокремлювати прибутки, пов’язані з санкціями росії, від основних фінансових результатів і зберігає ці прибутки до отримання подальших вказівок щодо розподілу або управління такими прибутками.
Міжнародний депозитарій Euroclear у 2023 році отримав близько 4,4 мільярда євро відсоткових доходів від російських активів, заморожених через санкції. Про це йдеться в пресрелізі депозитарію, передає УНН.
Деталі
Зазначається, що з урахуванням бельгійського корпоративного податку ці прибутки створять 1,09 млрд євро податкових надходжень для бельгійської держави.
Згідно з пресрелізом, чистий процентний дохід депозитарію торік склав 5,5 млрд євро, з яких 4,4 млрд євро припадає саме на відсотки, пов'язані з підсанкційними активами рф.
Посли ЄС домовилися використовувати прибутки від заморожених російських активів для допомоги у відновленні України29.01.24, 22:59 • 100268 переглядiв
Водночас російські санкції та контрзаходи призвели до прямих витрат у 62 мільйони євро та втрати прибутку від бізнесу у 24 мільйони євро.
Euroclear продовжує відокремлювати прибутки, пов’язані з санкціями росії, від основних фінансових результатів і зберігає ці прибутки до отримання подальших вказівок щодо розподілу або управління такими прибутками
Доповнення
У жовтні 2023 року Бельгія оголосила, що створить спеціальний український фонд обсягом 1,7 млрд євро, до якого зараховуватимуть надходження від податків на доходи із заморожених російських активів, передусім в Euroclear.
Загалом в ЄС заморожено близько 200 мільярдів євро активів центробанку рф. Передусім, вони сконцентровані у європейському депозитарії Euroclear.
Нагадаємо
Комітет із політичних питань Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) ухвалив проєкт резолюції щодо конфіскації заморожених російських активів та їхнього використання для підтримки відновлення України.