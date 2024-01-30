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Комітет ПАРЄ схвалив проєкт резолюції щодо конфіскації заморожених активів рф

Комітет ПАРЄ схвалив проєкт резолюції щодо конфіскації заморожених активів рф

Київ • УНН

 • 81700 перегляди

Комітет ПАРЄ з політичних питань ухвалив проєкт резолюції, що рекомендує створити міжнародний механізм для переказу 300 мільярдів доларів заморожених російських державних активів, щоб допомогти відновити інфраструктуру України, пошкоджену російською агресією.

Комітет із політичних питань Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) ухвалив проєкт резолюції щодо конфіскації заморожених російських активів та їхнього використання для підтримки відновлення України. Про це з посиланням на пресслужбу ПАРЄ, передає УНН.

Деталі 

У проєкті резолюції, що ґрунтується на доповіді представника Албанії Лулзіма Баші, комітет зазначив, що росія як країна-агресор повинна надати "повну компенсацію за шкоду, завдану її протиправними діями на міжнародному рівні, у тому числі за руйнування інфраструктури, загибель людей, економічні збитки та інші негативні наслідки".

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У комітеті заявили, що приблизно $300 мільярдів заморожених російських державних активів тепер мають бути передані на відбудову України.

Станом на червень 2023 року задокументовані збитки, завдані інфраструктурі та економіці України внаслідок російської агресії, оцінюються в $416 мільярдів доларів США, зазначили парламентарії.

Комітет рекомендує створити "міжнародний компенсаційний механізм" під егідою Ради Європи, що передбачало б створення міжнародного трастового фонду, до якого передали б активи з країн-учасниць Ради Європи та інших держав.

Окрім того, пропонується створення неупередженої та ефективної комісії для розгляду претензій, що діяла б згідно із загальновизнаними юридичними нормами, аби розглядати заявки України та інших суб’єктів (фізичних та юридичних осіб), постраждалих внаслідок агресії.

Доповнення

Також комітет закликав країни-учасниці Ради Європи та інші держави, у яких є заморожені російські активи, активно співпрацювати у питанні передачі цих активів через цей механізм за підтримки ЄС, США та країн G7.

Згідно з міжнародним правом, держави мають право застосувати контрзаходи проти країни, яка серйозно порушила міжнародне право. Настав час, щоб країни Ради Європи перейшли від санкцій до контрзаходів

- заявили у Комітеті із політичних питань ПАРЄ.

У проєкті аргументують, що це допоможе посилити Україну, забезпечити відповідальність росії та стримати потенційні наступні випадки агресії. 

Парламентська асамблея, до якої входять парламентарі 46 країн, має розглянути це питання на одній з наступних сесій.  Цей проєкт є складовою компенсаційного механізму, про ідею якого домовилися на саміті Ради Європи у Рейк’явіку влітку 2023 року.

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Нагадаємо

"Україні потрібні заморожені активи рф, а не заморожений воєнний конфлікт". Таку заяву зробив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час брифінгу в Давосі напередодні.

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Володимир Омельченко

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