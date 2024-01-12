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росія готується до судової битви для захисту своїх заморожених активів - Bloomberg

росія готується до судової битви для захисту своїх заморожених активів - Bloomberg

Київ • УНН

 • 30494 перегляди

росія готує судовий позов для захисту своїх заморожених активів за кордоном і залучила міжнародні юридичні фірми для участі в можливих судових процесах

росія планує судовий позов, щоб перешкодити будь-яким спробам США чи Європи конфіскувати частину її заморожених активів центрального банку обсягом 300 мільярдів доларів на користь України, з посиланням на людей, знайомих із ситуацією, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Як повідомляється з посиланням на джерела, чиновники в москві, які вивчають можливість конфіскації коштів, дійшли висновку, що такий результат малоймовірний. Банк росії зараз близький до укладання угоди з міжнародними юридичними фірмами про представлення інтересів країни у разі судового розгляду, пише видання.

За словами джерел, влада рф також замовила експертизу з аналізом відповідного законодавства за кордоном і прецедентів в інших країнах.

Як зазначає видання, адміністрація президента США Джо Байдена наразі підтримує закон, який дозволить їй конфіскувати деякі російські активи. Білий дім хоче погодити цей крок із союзниками по G7, особливо в Європі, де зберігається близько двох третин заморожених російських коштів і де підтримка конфіскації, особливо в односторонньому порядку, була прохолодною.

Bloomberg: Білий дім підтримує конфіскацію заморожених російських активів11.01.24, 05:45 • 39045 переглядiв

Банк росії відмовився коментувати свої плани. Відповідаючи на запитання про наслідки можливих кроків Заходу, прессекретар кремля дмитро пєсков заявив, що росія кине їм виклик у суді, і попередив, що може вжити заходів у відповідь, за даними росЗМІ.

"Чиновники, які брали участь в обговоренні, впевнені, що розгляд справи в суді запобігатиме будь-якому переведенню коштів в Україну, навіть якщо росія не зможе перехопити контроль над грошима", - пише видання з посиланням на джерела.

На їхню думку, Захід має мало шансів у суді і не має законних підстав для арешту на підставі законодавства, ухваленого після заморожування, заявили вони.

За словами Сергія Гландіна, партнера BGP Litigation у москві, який спеціалізується на комплаєнс-праві та санкційному праві, можливість звернення до суду з боку росії залежить від обставин вжитих дій та наявності двосторонньої угоди про захист інвестицій.

За його словами, можливі шляхи для росії можуть включати Міжнародний суд у Гаазі або Окружний суд США для Південного округу Нью-Йорка та Суд ЄС у Люксембурзі.

Спроба заволодіти активами призведе до численних юридичних суперечок у суді "протягом багатьох років", сказав Гландін, попередивши у відповідь про "війну конфіскації".

США запропонували G7 вивчити способи конфіскації російських активів на 300 млрд дол. - FT28.12.23, 12:17 • 99933 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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