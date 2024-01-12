россия готовится к судебной тяжбе для защиты своих замороженных активов - Bloomberg

россия планирует судебный иск, чтобы помешать любым попыткам США или Европы конфисковать часть ее замороженных активов центрального банка в размере 300 миллиардов долларов в пользу Украины, со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Как сообщается со ссылкой на источники, чиновники в москве, которые изучают возможность конфискации средств, пришли к выводу, что такой исход маловероятен. Банк россии сейчас близок к заключению соглашения с международными юридическими фирмами о представлении интересов страны в случае судебного разбирательства, пишет издание.

По словам источников, власти рф также заказали экспертизу с анализом соответствующего законодательства за рубежом и прецедентов в других странах.

Как отмечает издание, администрация президента США Джо Байдена в настоящее время поддерживает закон, который позволит ей конфисковать некоторые российские активы. Белый дом хочет согласовать этот шаг с союзниками по G7, особенно в Европе, где хранится около двух третей замороженных российских средств и где поддержка конфискации, особенно в одностороннем порядке, была прохладной.

Bloomberg: Белый дом поддерживает конфискацию замороженных российских активов

Банк россии отказался комментировать свои планы. Отвечая на вопрос о последствиях возможных шагов Запада, пресс-секретарь кремля дмитрий песков заявил, что россия бросит им вызов в суде, и предупредил, что может принять ответные меры, по данным росСМИ.

"Чиновники, участвовавшие в обсуждении, уверены, что рассмотрение дела в суде предотвратит любой перевод средств в Украину, даже если россия не сможет перехватить контроль над деньгами", - пишет издание со ссылкой на источники.

По их мнению, Запад имеет мало шансов в суде и не имеет законных оснований для ареста на основании законодательства, принятого после замораживания, заявили они.

По словам Сергея Гландина, партнера BGP Litigation в москве, который специализируется на комплаенс-праве и санкционном праве, возможность обращения в суд со стороны россии зависит от обстоятельств предпринятых действий и наличия двустороннего соглашения о защите инвестиций.

По его словам, возможные пути для россии могут включать Международный суд в Гааге или Окружной суд США для Южного округа Нью-Йорка и Суд ЕС в Люксембурге.

Попытка завладеть активами приведет к многочисленным юридическим спорам в суде "в течение многих лет", сказал Гландин, предупредив в ответ о "войне конфискации".

США предложили G7 изучить способы конфискации российских активов на 300 млрд долл. - FT