россия готовится к судебной тяжбе для защиты своих замороженных активов - Bloomberg
россия готовит судебный иск для защиты своих замороженных активов за рубежом и привлекла международные юридические фирмы для участия в возможных судебных процессах.
рф не имеет достаточно сил в белгородской области для наступательных действий в сторону Харькова - Синегубов
россия не имеет достаточных сил в белгородской области для наступления на Харьков. Их присутствие является в основном демонстративным.
Спецпредставитель США по вопросам экономического восстановления Украины прибыла в Киев
Пенни Прицкер прибыла в Киев с целью стимулирования инвестиций американского бизнеса для восстановления экономики Украины.
Французский турист исчез на Прикарпатье: полиция объявила 27-летнего мужчину в розыск
Гражданин Франции Шарль Минар, 1996 года рождения, исчез в украинских горах в январе. Полиция просит помощи общественности в его поисках.
ОС "Відсіч" готовит украинских защитников при поддержке FAVBET
ОС "Відсіч" готовит украинских защитников при поддержке FAVBET.
Враг продолжает накапливать силы на Купянском направлении - Синегубов
российские войска готовятся к эскалации наступательных операций на Купянском направлении; украинские военные сохраняют контроль и готовность.
В Николаеве мужчина ударил водительницу троллейбуса
В Николаеве мужчина напал на водительницу троллейбуса; позже он был задержан полицией, ему грозит до пяти лет лишения свободы за хулиганство.
Израиль утверждает, что Южная Африка предоставила искаженную информацию Международному суду по делу о геноциде в Газе
Израиль отвергает претензии Южной Африки в Международном суде ООН, заявляя, что они представляют искаженный взгляд на конфликт в Газе.
Нефть подскочила в цене на 4% на фоне избегания танкерами Красного моря после ударов
Цены на нефть выросли на 4% на фоне ударов США и Великобритании по объектам хуситов в Йемене.
россия удерживает в Крыму сотни украинцев без официального подтверждения
россия удерживает в Крыму сотни украинцев без статуса, их местонахождение не подтверждено рф.