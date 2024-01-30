Комитет ПАСЕ одобрил проект резолюции по конфискации замороженных активов рф

Комитет по политическим вопросам Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) принял проект резолюции о конфискации замороженных российских активов и их использования для поддержки восстановления Украины. Об этом со ссылкой на пресс-службу ПАСЕ, передает УНН.

Детали

В проекте резолюции, основанном на докладе представителя Албании Лулзима Баши, комитет отметил, что Россия как страна-агрессор должна предоставить "полную компенсацию за ущерб, нанесенный ее противоправными действиями на международном уровне, в том числе за разрушение инфраструктуры, гибель людей, экономический ущерб и другие негативные последствия".

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В комитете заявили, что примерно $300 миллиардов замороженных российских государственных активов теперь должны быть переданы на восстановление Украины.

По состоянию на июнь 2023 года задокументированные убытки, нанесенные инфраструктуре и экономике Украины в результате российской агрессии, оцениваются в $416 миллиардов долларов США, отметили парламентарии.

Комитет рекомендует создать "международный компенсационный механизм" под эгидой Совета Европы, что предусматривало бы создание международного трастового фонда, в который передали бы активы из стран-участниц Совета Европы и других государств.

Кроме того, предлагается создание беспристрастной и эффективной комиссии для рассмотрения претензий, которая действовала бы в соответствии с общепризнанными юридическими нормами, чтобы рассматривать заявки Украины и других субъектов (физических и юридических лиц), пострадавших в результате агрессии.

Дополнение

Также комитет призвал страны-участницы Совета Европы и другие государства, у которых есть замороженные российские активы, активно сотрудничать в вопросе передачи этих активов через этот механизм при поддержке ЕС, США и стран G7.

Согласно международному праву, государства имеют право применить контрмеры против страны, которая серьезно нарушила международное право. Пришло время, чтобы страны Совета Европы перешли от санкций к контрмерам - заявили в Комитете по политическим вопросам ПАСЕ.

В проекте аргументируют, что это поможет усилить Украину, обеспечить ответственность России и сдержать потенциальные следующие случаи агрессии.

Парламентская ассамблея, в которую входят парламентарии 46 стран, должна рассмотреть этот вопрос на одной из следующих сессий. Этот проект является составляющей компенсационного механизма, об идее которого договорились на саммите Совета Европы в Рейкьявике летом 2023 года.

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Напомним

"Украине нужны замороженные активы рф, а не замороженный военный конфликт". Такое заявление сделал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время брифинга в Давосе накануне.

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